Онлайн-версія Всесвітньої серії покеру уже подарувала чимало унікальних досягнень. Хтось виграв браслет у авто, комусь підкорився титул у дебютному турнірі в інтернеті. Канадець Алекс Стасіак пішов ще далі – заробив кругленьку суму, інвестувавши лише 10 доларів.

Майбутній чемпіон івенту за 1111 доларів потрапив у головний турнір через сателіт. За наступні 9 з хвостиком годин Стасіак здолав поле із 2322 входів і приміряв свій перший браслет WSOP. Із загального призового фонду, який склав понад 2,5 мільйони, чемпіонові дісталось 343 203 долара.

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Таким чином, Алекс примножив власні інвестиції у фантастичні 34 320 разів. Завдяки такому вражаючому результату, Стасіака уже охрестили новим Манімейкером, який у 2003 році став мультимільйонером, розпочавши шлях до титул через сателіт.