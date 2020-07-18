У вересні 2008 року, тоді ще маловідома співачка Стефані Джерманотта під псевдонімом Леді Гага, презентувала пісню Poker Face. Вже незадовго після цього, Стефані стане зіркою світового масштабу і, навмисно чи ні, але серйозно докладеться до популяризації покеру.

Саме з легкої руки Леді Гаги вислів Poker Face (що означає зосереджене, позбавлене емоцій обличчя) стане впізнаваним мемом та навіть вийде за рамки покерної термінології.

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Пісня завоює премію Греммі в номінації "Найкраща танцювальна композиція". І вже згодом у статусі зірки, Леді Гага не приховуватиме, що джерелом її натхнення стала любов до ігор з картами загалом та покеру, зокрема. З-поміж іншого, цією піснею вона хотіла потішити своїх друзів, які захоплюються цією грою.

Не дивно, що покер став головним лейтмотивом і відеокліпу, який з’явився незадовго після релізу пісні. За сюжетом героїня Леді Гаги впродовж відео з перемінним успіхом грає у покер … на роздягання. Секс, до слова, друга після покеру тема пісні. У тексті маса відсилань інтимного характеру. Посеред іншого Леді Гага тут натякає навіть на власну бісексуальність. Про популярність кліпу зайве і говорити. Сьогодні у нього понад 740 мільйонів переглядів на YouTube!

Poker Face – безумовно, найпопулярніша пісня про покер, утім далеко не єдина. Так інша поп-зірка Кеті Перрі у 2009 році випустила кліп "Waking Up In Vegas" ("Прокидаючись у Вегасі"), у якому роль самого себе зіграв Даніель Негреану:

А от легенди важкої музики гурт Motorhead присвятили пісню "Ace of Spades" знаменитій історії про руку мерця: