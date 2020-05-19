Як проходив відбір до збірної України зі спортивного покеру: ексклюзивне відео

До старту Кубка Націй з матч-покеру залишилося два тижні. 30–31 травня збірна України захищатиме своє звання чемпіонів світу! Як проходив відбір дівчини до збірної, дивіться у документальному фільмі, який підготував PokerMatch.

Вже зовсім скоро на збірну України зі спортивного покеру чекає серйозне випробування. Наприкінці травня наша команда змагатиметься за перемогу у Світовому Кубку Націй з матч-покеру. Честь України в Кубку Націй з матч-покеру будуть захищати не тільки досвідчені спортсмени, які пройшли "вогонь і воду" турнірів у Дубліні та Києві, а й талановиті новачки. Однією з них стала Ганна Мазно, яка приєдналася до головної команди країни наприкінці минулого року.

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Харків'янка пройшла суворий відбір, у якому брали участь тільки дівчата, і виявилася сильнішою за всіх! Заключний етап відбіркових змагань відбувся під час популярної серії PokerMatch UA Millions та подарував учасницям і глядачам чимало яскравих емоцій. Кожна секунда гарячого екшену була зафіксована на відео. Тепер ми можемо ще раз згадати всі подробиці змагань, подивившись крутий фільм від PokerMatch!

Вболівайте за наших, вболівайте за Україну!