Як схуднути за 1 000 000 доларів: божевільні парі покеристів

Ми продовжуємо розповідати вам про неймовірні суперечки професійних покеристів.

Хто пропустив першу частину де, з-поміж іншого, можна побачити чоловіка зі силіконовими грудьми, вона ось тут. А ми йдемо далі.

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Приємно та корисно

Легенда покеру Дойл Брансон за свою кар’єру встиг укласти десятки, якщо не сотні парі. Вигравав далеко не завжди, та у 2003 році зумів серйозно поповнити свій гаманець. Одразу 10 людей поставили по 100 тисяч доларів кожен на те, що Брансон не зможе за певний відрізок часу опустити свою вагу нижче 135 кілограмів. Не без проблем, та Дойл впорався зі завданням і розбагатів одразу на 1 000 000 доларів.

Ціна принципів

Володар двох браслетів WSOP та постійний учасник дорогих кеш-ігор Девід Грей любив пожартувати над своїм колегою вегетаріанцем Говардом Ледерером, підсовуючи тому як не стейк, то ковбаску. Говард мужньо тримався, аж поки Грей не запропонував йому 10 000 доларів за те, щоб з’їсти гамбургер. Така сума швиденько перетворила Ледерера у м’ясоїда.

Голова над водою

Справжні покеристи не можуть навіть спокійно позагоряти. Якось, проводячи час на пляжі Філ Хельмут запропонував Хаку Сіду парі на 50 тисяч доларів, що той не зможе просидіти в океані 18 годин з однією лише головою над водою. Сід парі прийняв і протримався аж 3 години. Результат хоч і не поганий, та зі солідною сумою довелося попрощатися.