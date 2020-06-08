Ігрові заклади Сполучених Штатів Америки відчинили свої двері після двох місяців карантину.

Більше половини казино країни вийшли з вимушеної відпустки. За даними Американської ігрової асоціації, до роботи повернулися 519 закладів.



Казино в Лас-Вегасі. Фото: USAToday

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Влада кожного штату сама приймала рішення, коли і на яких умовах дозволяти вихід з карантину.

Temperatures of guests are being taken via wrist scan as people enter the D. #vegas #dtlv #reopenvegas pic.twitter.com/n49yNaJHo5 — Mick Akers (@mickakers) June 4, 2020

Покерний центр США Лас-Вегас, звісно, повернувся до життя одним із перших. Там відкрилося півсотні казино. Кожен заклад по-своєму вирішував, як саме контролювати безпеку. Часто на вході перевіряють температуру відвідувачів. Повсюди збільшили кількість місць для миття рук. Хоча носити маски не обов’язково, у багатьох казино персонал все ж ходить з масками на обличчі. Також ігрові столи облаштували спеціальними перегородками і зменшили кількість місць.



Лас-Вегас. Фото: Твіттер

Попри усі заборони та правила, людей, які скучили за улюбленою грою та залюбки повернулися до живого покеру, — дуже багато.