Як за тиждень перетворити 11 доларів у мільйон: неймовірна історія таємничого онлайн-покериста

В покері не бракує неймовірних історій та дивовижних сценаріїв, в які інколи складно повірити. Та є такі, що здатні шокувати навіть тих, хто зі світом покеру знайомий дуже близько.

Один з таких випадків – історія успіху анонімного канадського онлайн-покериста під ніками "XBLINK/ XWINK", який практично з нуля двічі доводив свої статки до семизначних сум усього за кілька днів.

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Почалося для канадця у покері усе не надто добре. У 2009 році він практично "спустив" 20 депозитів по 500 доларів, залишивши на своєму банкролі 11 доларів. Про те, що було далі XBLINK розповів сам, створивши на популярному форумі тему "з 11 доларів до мільйона":

Я обіцяв, що напишу повну версію своєї історії, і ось вона! Я виграв дешевий турнір за 11 доларів, отримавши за це близько 700 доларів, точну суму не пам’ятаю. Після цього, як більшість із вас знає, я почав гріндити на середніх лімітах хедз-ап PLO (Пот-ліміт Омаха) і просувався до високих лімітів, побудувавши свій банкрол до шестизначних цифр. Коли екшн в PLO вгамувався, я спробував свої сили в Холдемі. Тут мій банкрол був схожий на американські гірки з найвищим показником в 1,3 мільйона доларів і найнижчим – 400 тисяч доларів. За якийсь час я дізнався багато про те, як грають регуляри і почав використовувати їхні слабкості, що й пояснює мій несподіваний підйом у Холдемі. Я вчуся кожного дня, стараюся виправляти прогалини у своїй грі і стабільно вигравати.

Якщо коротко описати 7 днів гри XBLINK, які зробили його мільйонером, то це виглядатиме так:

Перемога в турнірі за 11 доларів – 700 доларів Низькі ліміти в кеш PLO: 700 – 750 доларів Підйом лімітів в PLO: 750 – 4 000 доларів PLO на блайндах 5/10 доларів і 10/20 доларів: 4 000 – 16 000 доларів PLO на блайндах 10/20 доларів: 16 000 – 60 000 доларів PLO на блайндах 25/50 доларів: шестизначний банкрол PLO на блайндах 25/50, 50/100, 100/200, 200/400 доларів і Холдем, за відсутності PLO: > 1 000 000 доларів

Після цього успіху XBLINK стабільно з’являвся за столами з високими ставками ще кілька місяців, утримуючи банкрол на позначці близько мільйона доларів, та раптом зник із онлайн покеру.

Аж до 2011 року про канадця не було ні слуху, ні духу, доки він раптово не повернувся, щоб створити ще одне чудо. Цього разу XBLINK перетворив 4 тисячі доларів у 2 мільйони за 4 дні!!!

Тепер він протистояв найкращим з найкращих: Філу Айві, Патріку Антоніусу, Дену Кейтсу … Найбільший банк під час свого апстріку XBLINK виграв у Андреаса "skjervoy" Торбергсена – 420 тисяч доларів. Розвинути успіх після досягнення позначки у 2 мільйони доларів за 4 дні, канадець утім не зміг. Більше того, незабаром він програв значну частину цих грошей. Проте, у нього залишилося майже пів мільйона доларів, з якими він знову таємничо зник зі світу онлайн-покеру.

Справжнє ім’я XBLINK досі залишається загадкою, утім історія двох його унікальних успіхів справедливо стала легендарною у світі онлайн-покеру.