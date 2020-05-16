Як заробити чверть мільйона доларів за 10 днів: Коннор Дрінан входить в історію покеру

Американський професіонал продовжує "розривати" Весняний чемпіонат із онлайн-покеру.

Ми уже розповідали як Коннор "Bianconegro" Дрінан виграв три турніри престижної онлайн-серії усього за 5 днів, утім і на цьому він не зупинився. Загалом менше двох тижнів знадобилося Коннору, щоб стати 4-разовим тріумфатором Весняного чемпіонату зразка 2020 року. Досі, за усю історію змагань, виграти аж 4 турніри за одну серію вдавалося тільки Шону Дібу ще у 2012 році.

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Повертаючись до Дрінана, то якщо попередні три турніри, що він виграв були з Омахи, то тепер він тріумфував у змаганні з дисципліни HORSE. Турнір з бай-іном 1050 доларів зібрав 139 учасників і за перемогу Коннору дісталося 30 233 доларів.

Призові, хоч і не погані, та для Дрінана зовсім не вражаючі. Річ у тому, що американець успішний далеко не тільки в онлайні. За кар’єру у живих турнірах він виграв понад 11 мільйонів доларів. Зокрема, Коннор – дворазовий чемпіона сайд-івентів EPT Barcelona. А свій найбільший виграш – 3 225 000 доларів Дрінан здобув за третє місце на турнірі Super High Roller Bowl з бай-іном 500 тисяч доларів(!) у 2015 році.