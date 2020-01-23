Як не "лопнути" у покерному турнірі: стратегія гри на баблі

Цей етап у покері вимагає особливого підходу до гри. Адже, подолавши бабл, кожен гравець гарантує собі перші призові в турнірі.

Найбільший психологічний тиск на баблі спрямований на гравців із короткими стеками. Задля досягнення мети їм потрібно грати дуже "вузько", шануючи кожну фішку. А відтак у пас нерідко йдуть навіть преміум руки, як то AQ, чи низькі кишенькові пари.

Для гравців із дна турнірної таблиці вкрай важливо також слідкувати за стеками за іншими столами. Подекуди, аби пересидіти конкурента, не завадить максимально використовувати свій тайм-банк – час відведений для прийняття рішення. Але тут потрібен комплексний підхід – враховувати позицію за столом та час до наступного рівня блайндів. Якщо усе піде за планом, звання бабл-боя – першого під рискою призової зони, дістанеться не вам.

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Куди простішою на баблі є стратегія для гравців із "глибокими" стеками. Чип-лідери у цей період турніру вмикають агресивну тактику. Грають "широко", розуміючи, що отримають супротив лише від опонентів із дуже сильними руками. Винятком є хіба що покерні "маніяки", які здатні попсувати кров чип-лідерам навіть на баблі. Однак, подекуди саме таким відчайдухам дістається звання бабл-боя.



Раян Почедлі – бабл-бой WSOP 2019. Фото: pokernews

Щоправда, у багатьох топових покерних серіях головний невдаха залишає турнір не з порожніми руками. На Чемпіонаті Світу з покеру бабл-бой, скажімо, отримує квиток на наступний WSOP Main Event з бай-іном 10 000 доларів.