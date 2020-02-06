Як не зганьбитися за столом: словник покеру

За багату історію покеру, що триває уже близько 500 років, ця гра обросла власною термінологією, в якій новачку розібратися часто буває не просто. Ми спробуємо полегшити це завдання, познайомивши вас із усіма ключовими термінами покеру.

A

Старший Туз (Ace-high)

Рука з п'яти карт, із одним Тузом. Рука, що не створює ніяких інших комбінацій (пара, стріт, флешу...).

Активна гра, дія (Action)

Будь-яка дія з боку покериста під час гри: чек / ставка / підйом ставки. Так ще називають гру, в якій гравці роблять багато ставок.

Активний гравець (Active player)

Активний гравець, який все ще залишається в грі.

Агресивна гра (Aggressive game)

Стиль гри, при якому гравець піднімає ставки, робить кол, знову піднімає ставки, майже ніколи не чекає і не скидає карти.

Олл-ін (All-in)

Ставка гравця на всі його фішки.

Анте (Ante)

Це обов'язкова ставка для кожного гравця перед початком роздачі.

B

Бед-біт (Bad beat)

Ситуація, коли дуже сильна рука гравця поступається, до того слабшій руці, на рівері.

Backdoor (Чорний вхід)

Ситуація, коли ви збираєте комбінацію завдяки обов’язковим картам на тьорні та рівері. Наприклад, ваші кишенькові карти 10 і Туз пік, на флопі приходить бубновий К, хрестова 6, пікова 5. Ви робите ставку і вашу ставку підтримують. На терні приходить J пік, і всі роблять чек. На рівері приходить Q пік, і ви збираєте флеш «із чорного ходу».

Бекрейз (Backraise)

Так називають ситуацію, коли гравець, який спочатку зробив кол, робить ре-рейз.

Банкрол (Bankroll)

Це певна сума грошей, яку ви готові використати для гри у покер. За умови гри онлайн – це сума грошей, наявна на рахунку гравця в покер-румі. У більш широкому значенні, це грошові кошти, які гравець може внести на свій рахунок у будь-який момент.

Бет (Bet)

Термін, що позначає сам факт додавання фішок в банк. Простими словами - ставка, яку гравець робить під час гри.

Бет одс (Bet odds)

Перевага, яка дістається вам за рахунок оцінки числа прийнятих ставок, колів і рейзів.

Бет зе пот (Bet the Pot)

Ситуація, коли гравець робить ставку рівну розміру банку.

Великий блайнд (Big blind)

Обов'язкова ставка, яку вносить гравець, що сидить зліва від кнопки дилера перед роздачею карт. Розмір такої ставки визначається лімітами банку. Гравці, які приєдналися до гри вже в процесі, зобов'язані внести ставку в розмірі Біг Блайнду, незалежно від позиції за столом.

Біґ слік (Big Slick)

Початкова рука, що складається з карт А, К.

Блайнди (Blinds)

Обов'язкові ставки, або ставки «всліпу», що роблять гравці зліва від дилера, не дивлячись на свої карти. Такі ставки роблять двоє гравців зліва від дилера, які першими приймають рішення під час ставок. Блайнди – обов'язкові ставки, які робляться перед роздачею карт. У покері існує два види блайндів: малий блайнд і великий, їх розміри визначаються лімітами столу. Наприклад, при грі з лімітами 2/4, малий блайнд становить 2, а великий блайнд – 4. Розмір малого блайнду завжди у 2 рази менший, ніж розмір великого блайнду.

Блайнд Рейз (Blind raise)

Ситуація, коли гравець робить рейз до того, як побачить свої карти.

Читайте також: Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото

Блеф (Bluff)

Така поведінка гравця, яка змушує або намагається змусити інших гравців повірити, що його карти кращі, ніж є насправді. Робить він це за допомогою рейзів і частих ставок.

Карти столу (Board cards)

Загальні карти, які роздаються на стіл перед усіма гравцями. У Техаському Холдемі, це п'ять карт, які викладаються упродовж гри зліва на право на центр столу.

Нижня пара (Bottom pair)

Ситуація, коли гравець використовує найнижчу карту з тих, що є на столі, для того аби зібрати пару з однією із власних карт.

Кулі (Bullets)

Інша назва ручної пари тузів.

Кнопка дилера (Button)

Також називається дилер батон або кпонка дилера. Це кругла фішка, яка переходить від гравця до гравця за годинниковою стрілкою, вказуючи черговість роздачі і першого слова в раунді ставок.

Бай-ін (Buy-in)

Цей термін використовують для визначення мінімальної суми грошей, яку зобов'язаний внести кожен гравець для того, щоб зайняти місце в грі. Іншими словами, гравець "купує" собі місце за столом.

C

Кол (Call)

Вирівняти ставку, зробити кол. Іншими словами - це зрівнювання попередніх ставок.

Кеп (Cap)

Кеп - останній можливий рейз у цьому конкретному раунді гри. Існує чотири види підвищень за раунд, кеп – останній можливий.

Кеш аут (Cash Out)

Покинути гру і обміняти виграні фішки або ті, що залишилися, на гроші.

Чек (Check)

У випадку, коли до гравця не було зроблено ставок, він може продовжити гру, не роблячи ставок, сказавши "Чек", тобто, пропустивши хід.

Чек-рейз (Check-raise)

Ситуація, коли гравець спочатку робить чек, а потім підіймає ставку в цьому ж раунді торгів.

Чоп (Chop)

Ситуація, коли всі гравці скинули карти перед флопом. У такому випадку блайнди повертаються до гравців зліва від дилера.

D

Дилер (Dealer)

Людина, яка роздає карти, видає виграші, ділить банк і стежить за грою. В он-лайн грі у ролі дилера виступає програмне забезпечення. Місце дилера визначає позиції малого та великого блайнду.

Позиція дилера (Dealer's position)

Цей термін використовується для визначення гравця, який буде робити ставку останнім у раунді торгів. Цей термін також відомий під назвою «позиція на батоні».

Бубни (Diamonds)

Одна з чотирьох мастей.

Disconnect Protection

Захист гравців (надання додаткового часу на рішення), у разі розриву зв'язку з інтернетом.

Домінована рука (Dominated hand)

Початкова рука кікер якої, слабший ніж в опонета. Тобто А2 домінована А10, а Q5 домінована QJ...

Домінуюча рука (Dominating Hand)

Протилежне поняття "Домінованої руки".

Закрита карта (Down card)

Кишенькові карти, які здаються обличчям вниз.

Рука дро (Drawing hand)

Рука, якій бракує однієї карти для створення виграшної комбінації. Цей термін зазвичай відносять до потенційного флешу або стріту.

Дроп (Drop)

Ситуація, коли гравець скидає карти і не продовжує гру. Пас.

Дюсес (Deuces)

Пара двійок.

E

Рання позиція (Early position)

Позиція гравців за столом, яка зобов'язує їх робити ставки раніше за всіх інших гравців під час раунду торгів. Область ранньої позиції охоплює від одного до двох гравців зліва від блайндів.

F

П'ята вулиця (Fifth street)

У Флоп покері – це п'ята загальна карта, яка роздається перед останнім раундом торгівлі. У Стад покері - це п'ята карта, яка здається кожному гравцю і позначає третє коло торгівлі. Також відома як рівер.

Флоп (Flop)

У Холдемі – це три карти, які роздаються на центр столу обличчям догори перед початком раунду торгівлі.

Флеш (Flush)

Комбінація з п'яти карт однієї масті.

Флеш дро (Flush draw)

Ситуація, коли у гравця на руках чотири карти однієї масті і він розраховує отримати п'яту карту тієї ж масті в наступних раундах, щоб зібрати флеш.

Фолд (Fold)

Ситуація, коли гравець скидає карти, не бажаючи повторювати попередні ставки.

Каре (Four of a kind)

Комбінація із чотирьох карт одного рангу. Наприклад, чотири Дами.

Четверта вулиця (Fourth street)

Четверта загальна карта. Також відома як тьорн.

Фул-Хаус (Full House)

Комбінація, що складається з трьох карт одного рангу і ще двох карт іншого рангу. Наприклад, ККК33 - це фул-хаус.

G

Гат Шот (Gut Shot)

Стрі-дро, для завершення якого бракує однієї карти посередині. Наприклад у гравця на руках 10 9, а на флопі з’явилися 6 7 3. У граця гат шот, тобто йому потрібна лише 8, аби зібрати стріт.

H

Рука (Hand)

Кращі п'ять карт, які гравець може використовувати для створення виграшної комбінації.

Хедз-ап (Heads-up)

Ситуація, коли в грі залишилося всього 2 гравці, які грають сам на сам.

Черва (Hearts)

Одна з чотирьох карткових мастей.

Високі ліміти (High limit)

Гра за високими ставками.

Хай/Лоу (Hi /Low)

Тип покерних ігор, в яких банк ділиться на дві частини - Хай і Лоу. У таких іграх гравці розігрують не лише найвищу, але й найнижчу комбінації, розраховуючи на ту, чи іншу частину банку.

Холдем (Hold'em)

Тип найпопулярнішої покерной гри, загальновідомої як Техаський Холдем. Усім гравцям роздається по дві кишенькові карти, а також п'ять загальних карт обличчям догори по центру столу, за допомогою яких гравці зможуть скласти найкращі комбінації з урахуванням своїх кишенькових карт.

J

Джекпот (Jackpot)

Приз для гравця, який виконав заздалегідь установлені умови покер-руму. Наприклад, деякі покер-руми вручають джекпот гравцям, які програли, маючи на руках каре або вище.

K

Кікер (Kicker)

Цим терміном позначають найвищу непарну карту, яка не є частиною комбінації. Наприклад, для створення комбінації каре, гравцеві достатньо чотирьох карт з п'яти, які у нього є. У такому випадку, п'ята карта, яка не увійшла в комбінацію і називається кікером. У випадках, коли двом гравцям вдалося зібрати однакові комбінації, переможцем стане гравець із найвищим кікером.

Кік іт (Kick It)

Підняти ставку.

L

Леді (Ladies)

Дві кишенькові дами.

Пізня позиція (Late position)

Термін використовується для позначення позиції гравця за столом із покеру, опинившись на якій, йому надається можливість прийняти рішення після більшості учасників за столом. Найчастіше, область пізньої позиції охоплює від одного до двох гравців праворуч від баттону. Кількість учасників, які займають пізню позицію, визначається загальною кількістю гравців за столом.

Лімітний покер (Limit poker)

Гра в покер, в якій є обмеження за верхніми і нижніми лімітами ставок, а також кількістю дозволених рейзів.

Жива рука (Live hand)

Рука, в якої є шанси виграти банк.

Низькі ліміти (Low limit)

Гра, яка ведеться з низькими ставками.

M

Основний банк (Main pot)

Так називається основна частина банку, в якому знаходяться ставки всіх гравців за столом і кожен із них має право на виграш банку. Усі інші другорядні банки формуються за рахунок гравців, які пішли олл-ін. Наприклад, для гравця, який пішов у олл-ін із меншою кількістю грошей, ніж в основному банку - формується другорядний банк, за володіння яким він і буде продовжувати гру, не претендуючи на основний банк.

Середня пара (Middle pair)

Пара карт, яка утворюється за допомогою однієї з кишенькових карт гравця і другої за величиною відкритої карти з трьох викладених на флопі.

Середня позиція (Middle position)

Так називається положення гравців за столом між ранньою і пізньою позиціями. Будь-яка позиція між першою 1/3 частини столу та останньою називається середньою позицією.

Мак (Muck)

Так називають скинуті карти, які зберігаються в окремій частині колоди.

Мінімальний Бай-ін (Minimum Buy-in)

Мінімальна сума грошей, яку зобов'язаний внести кожен гравець для того, щоб почати грати за конкретним столом із покеру.

N

Без лімітів (No Limit)

Гра, в якій немає обмежень на розміри ставок і рейзів. Гравці можуть робити ставки будь-якого розміру за бажанням на будь-якому рівні гри.

Натс (Nuts)

Найкраща можлива рука, під час будь-якого раунду гри. Іншими словами, це рука, в якої 100% шансів виграти банк.

O

Оддси (Odds)

Порівняння можливостей поліпшити руку на наступних раундах роздачі та варіанту не зібрати жодної з можливих комбінацій.

Офсьют (Offsuit)

Різномасті карти.

Позиція дилера (On the Button)

Так називають позицію на фішці дилера. Це останній гравець, який приймає рішення в раунді торгівлі.

Відкрита карта (Open card)

Карта, яка роздається лицьовою стороною вгору.

Відкрита пара (Open pair)

Пара карт, що роздається лицьовою стороною вгору.

Аут Баттон (Out Button)

Так називається фішка, яка кладеться напроти гравця, який хоче перепочити під час поточної роздачі і при цьому залишатися в грі.

Аути (Outs)

Кількість карт, які залишилися в колоді, що теоретично можуть поліпшити руку гравця.

Оверпара (Overpair)

Так називають пару кишенькових карт, яка вища, ніж відкриті карти на столі.

P

Пара (Pair)

Пара карт одного рангу.

Пас (Pass)

Випадок, коли гравець викидає свої карти, відмовляючись від продовження гри.

Кишенькові карти (Pocket cards)

Так називають дві закриті карти в Холдемі, які роздаються кожному гравцеві.

Кишенькові ракети (Pocket Rockets)

Ще одна назва кишенькової пари тузів.

Позиція (Position)

Цей термін використовується для визначення фізичного розташування гравця за ігровим столом, а також визначення того, в якому порядку будуть зроблені ставки.

Пост (Post)

У кеш-іграх, якщо гравець пропустив блайнд, він зобов'язаний внести в банк суму рівну розміру блайнда.

Банк (Pot)

Гроші, або кількість фішок у центрі столу, за які ведеться боротьба між гравцями.

Обмеження по банку (Pot limit)

Цим терміном описується величина ставки, яку гравець може зробити в будь-якому з раундів торгівлі. Розмір ставки обмежується зверху величиною поточного банку (включаючи ставки, зроблені перед гравцем у поточному раунді торгівлі). У такому виді ігор максимальна ставка може дорівнювати кількості грошей в банку.

Пут даун (Put Down)

Означає скинути карти.

Q

Каре (Quads)

Чотири карти одного рангу.

R

Рейз (Raise)

Цей термін означає підвищення попередньої ставки.

Рейк (Rake)

Так називають певну кількість фішок, які стягуються зі столу в якості компенсації за хостинг. Це фіксований відсоток банку, який казино (чи покер-рум) може зібрати зі столу.

Реп (Rap)

Термін, що описує постукування гравця по ігровому столу, тим самим даючи зрозуміти, що він робить чек.

Читання опонентів (Reading)

Це вміння "читати" своїх опонентів. Такий навик досягається лише за допомогою практики і в підсумку дозволяє гравцю робити висновки про можливі дії своїх суперників та їхні кишенькові карти. На основі цих знань гравець може побудувати свою стратегію гри.

Ребай (Rebuy)

Можливість докупити фішки у турнірі. Здійснюється упродовж обумовленого періоду ребаїв.

Ре-рейз (Re-raise)

Так називають рейз, зроблений після рейзу іншого гравця.

Рівер (River)

Це остання спільна карта в роздачі. Її, також, називають п'ята вулиця.

Раунд ставок (Round of betting)

Етап гри, в якому кожен гравець може вирішити зробити або підвищити ставку, пропустити хід, або скинути карти. Кожен раунд торгів закінчується, коли всі ставки і рейзи зрівняні.

Флеш-Рояль (Royal Flush)

Найвища комбінація у покері. Одномасті 10, J, Q, K, A.

S

Сателіт (Satellite)

Міні-турнір, перемога в якому дає гравцю можливість взяти участь у більшому турнірі.

Список очікування (Seating list)

Цим терміном називають список очікування вільних місць за столом.

Сет (Set)

Так називають комбінацію з трьох карт одного рангу, яка утворюється двома кишеньковими картами й однією картою зі столу.

Шоудаун (Showdown)

Це розкриття карт наприкінці гри і порівнювання сформованих комбінацій гравців, із метою визначення переможця.

Побічний банк (Side pot)

Термін, яким називають другорядну частину банку, яка утворилася за рахунок того, що один чи кілька граців пішли олл-ін.

Малий блайнд (Small blind)

Термін, що позначає обов'язкову суму, яку вносить гравець зліва від кнопки дилера перед роздачею карт.

Спліт (Split)

Так називається банк, який поділили між собою кілька переможців.

Стек (Stack)

Усі фішки, які є в розпорядженні у гравця, а також стопка фішок.

Стріт (Straight)

Це комбінація, що складається з п'яти послідовних карт.

Стріт Флеш (Straight flush)

Одна з покерних комбінацій, що складається з п'яти послідовних карт однієї масті.

T

Стіл (Table)

Місце, за яким ведеться гра в покер.

Триплет (Three of a kind)

Так називають одну з комбінацій покеру, яка створюється трьома картами одного рангу.

Тайт (Tight)

Стиль гри, який передвачає обережний підхід та ризик лише із хорошими стартовими руками.

Найвища пара (Top pair)

Термін, що часто використовується у флоп-іграх: описує ситуацію, коли гравець створює пару за допомогою однієї зі своїх кишенькових карт і найвищої карти на столі.

Тьорн (Turn)

Так називають четверту спільну карту, яку роздає дилер під час гри. Цим терміном ще називають третій раунд ставок.

Дві пари (Two pairs)

Термін, що описує комбінацію, яка складається з двох різних пар карт.

U

Нижня пара (Underpair)

Так називають пару, яка виявилася нижчою за наймолодшу карту на столі.

Відкрита карта (Up card)

Карта, яка роздається лицьовою стороною вгору.

W

Найгірша рука (Worst Hand)

Так називають найгіршу можливу руку, в якої немає шансів на перемогу.

Світова Серія Покеру (WSOP)

Найбільший турнір із покеру, який щорічно проводиться в Лас-Вегасі.