Як покер допоміг Річарду Ніксону стати президентом США

37-й господар Білого дому завдяки інтелектуальній грі проклав собі шлях у велику політику. Річард Ніксон фінансував свою передвиборну кампанію в Конгрес грошима, які виграв у покер.

Опановувати покерну майстерність майбутньому президенту США довелось у армії під час Другої світової війни. І у цій справі у лейтенанта ВМС Ніксона були неабиякі успіхи. В 5-карточному Стаді, головній тоді грі американських солдатів, Річарду Ніксону практично не було рівних. За словами опонентів майбутнього президента, він грав дуже тайтово, утім не цурався блефувати.

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За одну покерну сесію Ніксон міг обчистити суперників на 5-6 тисяч доларів, що за сьогоднішніми мірками – сума у десять разів більша. Зрештою, після демобілізації у 1946 році Річард Ніксон уже мав непоганий капітал, який зокрема допоміг йому зробити перші кроки у політиці.



Річард Ніксон. Business Іnsider

Під час виборів в Конгрес США Річард Ніксон скористався своїми заощадженнями і забронював собі місце у Палаті представників. Згодом, вмостився в кріслі сенатора, потім віце-президента, а у 1969 році добрався і до Білого дому.

Покерні навики, зізнавався Ніксон, дуже допомагали йому в політичній кар’єрі. Щоправда, в 1974 році президент "доблефувався" і став єдиним в історії господарем Білого дому, якому довелось піти у відставку.