Як покерист-мільйонер Біл Перкінс змушує людей робити божевільні речі

Бізнесмен Біл Перкінс уже давно став своїм за столами із високими ставками. І хоча покер, не основне джерело його прибутків, все ж власну гру він довів до рівня, який дозволяє гідно змагатися із найкращими покеристами планети.

Заробивши солідний капітал в торгівлі енергоресурсами, у 2010 році Біл зробив перші кроки в покері. Він став учасником популярного телевізійного проекту Big Game, де змагався із зірками покеру.

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Вже у 2013-му Перкінс добився першого гучного успіху. На WSOP він фінішував третім в турнірі One Drop High Roller з бай-іном 111 111 доларів, що принесло йому майже 2 мільйони доларів призових. Саме турніри хайролерів і цікавлять Біла найбільше. Так минулого року він фінішував шостим на турнірі серії Triton Poker з бай-іном понад 1 мільйон фунтів! Цей успіх приніс Перкінсу поки найбільший виграш у кар’єрі – понад 2,5 мільйона доларів.

Зовсім нещодавно Біл ще й став учасником Galfond Challenge і навіть виграв у його організатора Філа Гальфонда першу міні-дуель. Власне такі от челенджі і суперечки приносять Перкінсу чи не більше задоволення, ніж сам покер. Знаменитим Біл став, якраз завдяки різноманітним парі.

Ось кілька найцікавіших із них: