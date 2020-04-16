Як покерист-мільйонер Біл Перкінс змушує людей робити божевільні речі
Бізнесмен Біл Перкінс уже давно став своїм за столами із високими ставками. І хоча покер, не основне джерело його прибутків, все ж власну гру він довів до рівня, який дозволяє гідно змагатися із найкращими покеристами планети.
Заробивши солідний капітал в торгівлі енергоресурсами, у 2010 році Біл зробив перші кроки в покері. Він став учасником популярного телевізійного проекту Big Game, де змагався із зірками покеру.
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Вже у 2013-му Перкінс добився першого гучного успіху. На WSOP він фінішував третім в турнірі One Drop High Roller з бай-іном 111 111 доларів, що принесло йому майже 2 мільйони доларів призових. Саме турніри хайролерів і цікавлять Біла найбільше. Так минулого року він фінішував шостим на турнірі серії Triton Poker з бай-іном понад 1 мільйон фунтів! Цей успіх приніс Перкінсу поки найбільший виграш у кар’єрі – понад 2,5 мільйона доларів.
Зовсім нещодавно Біл ще й став учасником Galfond Challenge і навіть виграв у його організатора Філа Гальфонда першу міні-дуель. Власне такі от челенджі і суперечки приносять Перкінсу чи не більше задоволення, ніж сам покер. Знаменитим Біл став, якраз завдяки різноманітним парі.
Ось кілька найцікавіших із них:
- Під час серії турнірів на Карибах Перкінс посперечався на 50 тисяч доларів із відомим покер-про Антоніо Есфандіарі, що той не зможе пересуватися винятково випадами (широкий крок із присядом) впродовж 48 годин. Вже на наступний день Есфандіарі так стомився, що не міг стати з-за столу навіть задля походу в туалет і намагався зробити справу у пляшечку прямо на місці. За це Антоніо дискваліфікували з турніру. Він протримався лише 24 години, та Перкінс все одно віддав йому виграш, який сам Есфандіарі відправив на доброчинність.
- Перкінс заклався зі своїм другом Деном Білзеряном, стосовно того, чи зможе останній доїхати із Лос-Анджелеса у Лас-Вегас (понад 400 кілометрів) за 2 дні на велосипеді. На кону опинилося 1 200 000 доларів, які у підсумку дісталися Білзеряну, що впорався зі завданням.
- Іншому своєму товаришу Джефрі Гроссу Перкінс запропонував набити татуювання у вигляді веселки – символи сексуальних меншин. Джеф не стушувався і отримав за вигране парі 550 тисяч доларів.