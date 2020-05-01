Як прикликати удачу: забобони в покері

Покер – гра інтелектуальна, де ключову роль виконують знання та вміння їх використовувати. Вам не стати успішним покеристом, сподіваючись лише на удачу. Утім, як і у будь-якому виді спорту, трохи фортуни не завадить.

Покеристи теж люди і хоча, насамперед, сподіваються на себе, все ж не втрачають нагоди задобрити примхливу фортуну. До вашої уваги найпоширеніші забобони серед покерної братії.

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ПЕРША РОЗДАЧА

Які думки з’являться у вас, якщо у першій же роздачі на великому турнірі ви отримаєте А-А? Ми переконані, що винятково позитивні. Утім, не поспішайте радіти. Чимало гравців готові викинути кишенькових тузів уже на префлопі. Справа в одному із найвідоміших покерних забобонів: виграти першу роздачу турніру чи за кеш-столом – не на фарт. Хай багато гравців і стверджуватимуть, що це правило працює, ми все ж би не радили вам викидати пару тузів на префлопі ні у першій роздачі, ні в будь-якій іншій.

ЗМІНА МІСЦЯ

Якщо гравцю довго не щастить впродовж кеш-сесії, він часто може вирішити, що справа у місці, яке він займає за столом. Таке "нещасливе" місце покерист спробує покинути при першій же нагоді, а того хто займе його потім, звісно, чекатимуть ті самі невдачі. Правило "працює" в обидва боки. Окрім "нещасливих" місць є і "щасливі". Якщо ви помітили, що комусь неймовірно добре заходить карта і він врешті вирішує покинути стіл з великим виграшем, слід чимдуж страратися зайняти його місце … насправді ні.

"ЩАСЛИВИЙ" ОДЯГ

Тут усе зрозуміло і традиційно для багатьох видів спорту, не лише покеру. Якщо вам щастить в якомусь одязі, то не варто його змінювати доки фортуна від вас не відвертається. Мабуть, найяскравіший приклад тут власник 15-ти браслетів WSOP Філ Хельмут, якого практично неможливо уявити без його фірмової кепки на голові. Щоправда, якщо знайдете собі фартовий одяг все ж не забувайте, що час від часу його таки варто прати.



Філ Хельмут в улюбленій кепці

ТАЛІСМАНИ

Різноманітні фігурки, що їх часто можна побачити за столом, повинні виконувати функцію захисту карт від випадкового відкриття. Проте таке трапляється досить рідко, адже більшість турнірів нині відбувається у закритих приміщеннях. Тож кард-протектори покликані не стільки виконувати свою пряму функцію, як є просто щасливими талісманами для покеристів.



Джонні Чен зі "щасливим" апельсином

Водночас, талісманом може стати абсолютно що завгодно. Чого лише вартий апельсин, з яким легендарний Джоні Чен виграв Main Event WSOP. Після цього плоди фрукту стали незмінними супутниками Джоні на турнірах. Джейсон Мерсьє пішов навіть далів. Його щасливим талісманом став домашній улюбленець – пес із прізвиськом Маршмелоу. В компанії друга Джейсон виграв 2 браслети WSOP у 2016 році. Ерік Сайдел навіть пропонував купити собаку Мерсьє за 1 мільйон доларів, та останній не погодився.



Джейсон Мерсьє зі своїм "талісманом"

Фортуна, безумовно, відіграє деяку роль у покері. Проте важливо не почати занадто сильно захоплюватися забобонами і вірою в удачу. Адже, попри все, покер залишається інтелектуальною грою, де найкращим талісманом завжди буде рівень вашої підготовки.