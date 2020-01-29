Як розбагатіти з нуля: стратегії гри у фріролах

Фріроли – це покерні турніри, за участь у яких не потрібно платити внеску. Водночас, виграти можна цілком реальні гроші від кількох доларів до кількох десятків, а той сотень. Хоча для цього й доведеться перемогти тисячі суперників.

Чимало покерних професіоналів розпочинали свою кар’єру із фріролів. І для цього є кілька причин. Такі турніри дозволяють здобути необхідний досвід, нічим не ризикуючи. Крім того, навіть вилітаючи з фріролів без призів, ви отримуєте можливість аналізувати свою гру, викорінювати помилки і підвищувати власний рівень. Тай зрештою у фріролах дійсно можна перемогти і, не вклавши ні копійки, отримати базу для власного банкролу, яка згодом дозволить розраховувати уже на серйозні призи. Ось кілька стратегій, які дозволять підвищити ваші шанси у безкоштовних турнірах.

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Стратегія 1. Агресивний старт

Варіацій цього підходу багато, але суть одна. Необхідно якомога швидше задіяти усі свої фішки у банк. Чому? Бо так роблять всі інші. Ви напевне бачили у турнірах, як 5-6 гравців одночасно ставлять ол-ін. За такого сценарію, якщо ви гратимете у солідний тайтовий покер, то дочекавшись гарної руки, часто опинитися проти суперників зі значно більшими стеками. Відтак вони зможуть колоти ваші АА з будь-якими двома картами. Тож, за таким агресивним столом, варто і самому спробувати піти ол-ін уже в одній з перших роздач. Хоча і зовсім втрачати голову теж не варто. Якщо виставлятиметеся з тузом, то нехай кікером буде принаймні десятка. Якщо вирішили йти в ол-ін з конектори (7 8, 9 10), то варто щоб вони були одномастими.

Перевага такої стратегії у тому, що ви економите час та енергію. Програли у першій ж руці? Не страшно, адже ви нічого не втратили і можете спробувати сили в іншому турнірі. Якщо ж таки вдалося збільшити стек у кілька разів, то шанси потрапити у призи значно збільшаться.



Фріроли – шанс почати кар’єру / bitcoingg

Стратегія 2. Солідний тайт

Це пряма протилежність першої стратегії і вона теж може спрацювати, хоча й рідше. Оскільки ви знаєте, що кожен гравець за столом прагне швидко збільшити свій стек, іноді є сенс просто дочекатися монстра у власній руці. Та якщо вже дочекалися хорошої руки, чи потрапили у флоп – грати слід максимально агресивно. Хороша ідея – ставити проти великих стеків, які можуть колоти вас у фріролах просто від нудьги.

Мета цієї стратегії – грати у фріролі в такому стилі, який приносить максимальний успіх і у турнірах за гроші. Нехай це не завжди працює у безкоштовних змаганнях, але може стати хорошим тренуванням перед переходом на наступний рівень.