Як розпізнати за покерним столом майстрів та аматорів

Уперше потрапивши за покерний стіл, новачки часто не розуміють, що відбувається. Їм здається, що суперники бачать карти наскрізь, а про те, щоб обіграти одного з них, доводиться тільки мріяти. Та в реальності все зовсім інакше. Усіх опонентів можна розділити на кілька типів та підлаштувати власну стратегію під їхню манеру гри.

Типи гравців у покер

Звісно, класифікація суперників за стилями є досить умовною і на своєму покерному шляху ви зустрінете значну кількість змішаних різновидів, але на початковому етапі вам просто необхідно навчитися визначати наміри опонента, щоб усвідомлювати, яку максимально вигідну стратегію обрати.

Класичний розподіл виглядає так: ніт, тайтовий гравець, тайтово-агресивний гравець (ТАГ), лузово-агресивний (ЛАГ), «маніяк», «фіш» та «кит».

Читайте також: Турніри чи кеш-гра: що обрати новачкові в покері

Розглянемо кожен з них та виділимо основні стратегічні відмінності, які дозволять підлаштуватися під супротивника.

Ніт

Ніт – слабкий гравець, який розігрує тільки преміальні стартові руки. Він ніколи не блефує та проявляє агресію тільки з найкращою комбінацією, що гарантує перемогу в роздачі.



Підлаштуватися під такий вид опонента досить просто. Намагайтеся якомога частіше красти блайнди, а коли ніт проявляє агресію – сміливо викидайте карти в пас, якщо у вас не найкраща комбінація з можливих.

Тайтовий гравець

Тайтовий тип відрізняється солідною та обережною манерою гри. Він не розігрує слабкі префлоп-стартери, натомість іноді блефує, обираючи ідеальну ситуацію для тиску на суперника.



Найкраща стратегія у протистоянні з тайтовими покеристами – агресивна і водночас шаноблива гра, у якій можна застосувати чималу кількість блефів. Слід часто грати 3-бет у відповідь на їхній рейз, а також використовувати дещо більші ставки, ніж зазвичай. Однак, якщо після рейзу або великої ставки тайтовий опонент все ж залишився в роздачі, найімовірніше, ви позаду.



Типи гравців у покер. Фото: sonar2050.org

Тайтово-агресивний (ТАГ)

ТАГ – один із найнебезпечніших суперників для новачка. Він уважно обирає стартові руки та розігрує їх максимально агресивно, надзвичайно сильно тиснучи на супротивника. Ідентифікувати цей тип нескладно, оскільки він часто-густо є найсильнішим гравцем за столом, особливо на низьких лімітах.



Намагайтеся уникати таких опонентів, а коли це неможливо – тримайте себе в руках та грайте виключно за картою, зводячи кількість блефів до мінімуму. Не зайвим буде зайняти вигідну позицію за столом і тримати ТАГа праворуч від себе, щоб мати право останнього голосу в роздачі.

Лузово-агресивний (ЛАГ)

На відміну від тайтово-агресивного типу, ЛАГ часто вступає у гру, а діапазон його стартових рук далекий від ідеалу. Він може опинитися в роздачі з відверто слабкими картами та намагатися вибити супротивника блефом, використовуючи більші ставки. Лузова стратегія набагато складніша за тайтову, тому на низьких лімітах майже неможливо зустріти сильного опонента цього стилю.



У грі з лузово-агресивними суперниками можна дещо розширити діапазон стартових рук і не боятися великої ставки. Якщо у вас хороша комбінація – сміливо йдіть до кінця та спробуйте забрати всі фішки агресивного супротивника.

«Маніяк»

Як можна здогадатися з назви, це найагресивніший тип гравця, який при цьому є бажаним гостем за будь-яким покерним столом. Він використовує перший-кращий стартер для того, щоб опинитися в роздачі й показати майстерність великого блефу, частенько просто викидаючи фішки на вітер. Якщо ви побачили випадкову руку на відкритті у гіпер-агресивного гравця – перед вами маніяк, і вам слід приготуватися до жорстокої битви за кожен блайнд.



Перше правило гри проти маніяка – використовувати солідну стратегію, у якій повністю відсутні блефи. Ретельно обирайте стартові руки і, отримавши сильну комбінацію, вдавайте слабкість, провокуючи маніяка на великий блеф. Відмовтеся від ставок із рукою середньої сили, оскільки суперник може відповісти рейзом і вам доведеться відправити карти в пас.



Типи гравців у покер. Фото: businessforecast.by

«Фіш»

Фіш, або рекреаційний гравець, – усталена назва дуже слабкого опонента, який може зовсім не знати правил покеру. Він робить багато випадкових дій, що часом не піддаються жодній логіці. Як і маніяк, фіш залишається в роздачі до кінця, намагаючись упіймати хоч якусь комбінацію, і, отримавши збіг, робить велику ставку, яка дає безліч інформації для уважного опонента.



У роздачах із фішами слід відмовитися від блефів та робити великі ставки із сильними комбінаціями, які обов’язково будуть оплачені. Коли на борді лежить стріт або флеш-дро, а фіш виявляє зацікавленість до банку – грайте більш обережно та готуйтеся викинути карти, якщо дро закриється.

«Кит»

Кит – солідний рекреаційний гравець, зацікавлений не у виграші, а в отриманні емоцій від покеру. Гроші не мають для нього жодного значення, тому битва з таким суперником може принести величезний прибуток.

Як і фіші, кити найчастіше погано знайомі з правилами та стратегією покеру, тому здійснюють нестандартні дії, які повністю викривають їхні наміри.

У грі проти кита важливо не вдаватися до дорогих блефів, але робити великі ставки з хорошою комбінацією. Кит ніколи не викине туза або слабкого збігу та заплатить будь-яку суму, оскільки впевнений у своїх перевагах.

Незалежно від того, чи використовуєте ви стандартну систему класифікації, а чи вже винайшли свою, обов’язково позначайте кожного суперника за допомогою текстового чи кольорового нотсу (короткої нотатки). Це допоможе не витрачати час на спостереження, а одразу ж обрати оптимальну стратегію. Пам’ятайте: уміння визначити слабкі сторони в стратегії опонента є головним для покерного гравця, тому постійно вдосконалюйте власну спостережливість та вміння читати думки супротивника.