Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям

Засвоєння правильної покерної стратегії може тривати упродовж довгих місяців навіть у досвідченого гравця, а новачки найчастіше просто не знають, на що звертати увагу в першу чергу. Перехід від аматорської гри до професійної кар’єри здається їм неможливим, оскільки інтернет заповнений сотнями навчальних роликів та книжок, які майже не приносять користі.

Між тим, перші ліміти можна пройти, керуючись лише кількома основними концепціями, про що ми й поговоримо у цій статті.

Грайте в покер-румі з рейкбеком

Кожна інструкція для початківців просто мусить містити цей пункт, оскільки саме він є наріжним каменем для успішного старту кар’єри. Рейкбек (повернення частини комісії руму) допоможе зміцнити банкрол та підтримати недосвідченого онлайн покер-про під час невдалих періодів.

Сюди ж можна віднести бонусну програму, до якої можуть входити бонус на перший депозит, фріроли, а також різні святкові акції та пропозиції. Навіть 100 або 200 доларів, отриманих за допомогою програми лояльності, можуть мати суттєвий вплив на розвиток недосвідченого покериста.

Суворий банкрол-менеджмент

Банкрол — загальна кількість грошей, яка може використовуватися для гри, і грамотне керування цією сумою є невід’ємною частиною професії покерного гравця.

У залежності від рівня навичок покериста, тактика банкрол-менеджменту може бути різною, але золотим стандартом є наявність 40–60 бай-інів, а деякі професіонали віддають перевагу наявності на рахунку 80 або навіть 100 бай-інів.

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Розплануйте свій день

Ця проста рекомендація дозволить позбавитися так званих таймкілерів та виділити потрібну кількість часу на вирішення всіх завдань. Заведіть звичку складати на завтрашній день докладний план та намагайтеся від нього не відступати. Таким чином у вас завжди знайдеться час для гри та роботи поза покерними столами.

Крім того, незайвим буде адаптувати розклад під так званий «пік трафіку» в румі, коли кількість активних гравців за столами буде найбільшою.

Працюйте над грою

Професійний покер немислимий без регулярної роботи над грою. Загальнодоступний покерний софт на кшталт Flopzilla чи безкоштовного Equilab допоможе у аналізі роздач, а перегляд навчальних стрімів сформує правильне мислення.

Варто відмітити, що багато новачків недооцінюють важливість самостійного навчання та проводять величезну кількість часу за покерними столами, тоді як на старті кар’єри тренувальний процес повинен займати не менше ніж 40–50% робочого дня.



Навчання – ключ до успіху у покері / pokercentral

З’ясуйте тенденції поля

Кожний покерний ліміт відрізняється від іншого співвідношенням новачків та професіоналів, що накладає унікальний відбиток на загальні тенденції поля. Здебільшого, ті чи інші типи гравців роблять схожі помилки, розуміння яких дуже спрощує гру проти них.

Зверніть увагу на повтори промахів ваших суперників, продумайте стратегію у відповідь і ваш прибуток одразу збільшиться.

Не відкривайте багато столів

Іноді здається, що професійні гравці майже не замислюються, перш ніж вчинити ту чи іншу дію. Покер в їхньому виконанні виглядає простим, рішення очевидними, а кожний суперник перетворюється на недосвідченого новачка, який здійснює величезну кількість дорогих помилок.

Однак кожен із завсідників високих лімітів витратив сотні годин на вдосконалення власного мислення, що з часом дозволяє миттєво прийняти правильне рішення. На початку покерного шляху не варто розпорошувати увагу на десяток столів — краще зосередитися на трьох або чотирьох, та обмірковувати кожну дію.

Скоригуйте тривалість сесії

Тривалість покерної сесії кеш-гравця не повинна перевищувати 1,5–2 години. Протягом цього часу концентрація більшої частини покеристів знаходиться на максимальному рівні.

Якщо ви відчули, що ваша увага розпорошується, або вам стало нудно — зробіть перерву та повертайтеся за столи зі свіжими силами!

Уникайте тільту

Тільт — особливий стан покерного гравця, викликаний сильними емоціями внаслідок програшу великого банку. Він може стати винуватцем цілої серії дій, які скінчаться ще більшим програшем. Головна мета покериста — слідкувати за власним станом та закривати столи за перших ознак негативних емоцій.

Всього лиш 10–15 хвилин відпочинку допоможуть прийти до тями та повернутися до оптимальної стратегії.

Не спирайтеся на короткотривалі результати

Ще однією розповсюдженою помилкою покер-про-початківця є оцінка власних навичок на підставі короткострокових результатів. Потрібно усвідомити, що впродовж однієї сесії або ж декількох тисяч відіграних рук може статися що завгодно. Найневміліший покерист може виграти безліч великих банків, а професіонал — втратити якусь частину банкролу.

Приблизною дистанцією, на підставі якої можна робити висновки щодо власної гри, — 150–200 тисяч рук, тому уникайте поспішних висновків. Золоте правило професіонала — "Покер — це марафон, а не спринт".

Запасіться терпінням

Покер — складна й багатогранна гра, в якій успіху досягають наполегливі та терплячі спортсмени. Налаштуйтеся на тривалу працю й навчіться отримувати від неї задоволення.

Тільки відігравши величезну кількість роздач та витративши сотні годин на навчання, можна довести власні навички до досконалості та посісти законне місце за столами найвищих лімітів.