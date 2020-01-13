Як сонячні окуляри розсварили зірок покеру

Покер — вид спорту, у якому також використовують амуніцію. Найчастіше за столом можна побачити гравців зі сонячними окулярами. Але є й інші аксесуари, які допомагають елітним спортсменам створити власний образ.

Звісно, головна мета сонцезахисних чорних окулярів під час гри в покер — маскувати емоції. Кажуть, що очі не брешуть. Тому якщо їх заховати, то більше шансів вдало блефувати чи навпаки, не видати власної радості, коли отримав сильну руку.

Як це не дивно звучить, але звичайнісінькі темні окуляри розбили покерну спільноту на два табори. Одних дратує використання цього аксесуару за столом, інші — не бачать у цьому нічого кримінального.



Даніель Негреану. Фото: Gamblingnews

Чи не головна зірка гри Даніель Негреану знаходиться в жорсткій опозиції до покеристів, які ховаються за окулярами. Канадець навіть відверто не вибирає висловлювань:

Кожен продюсер зобов'язаний заборонити носіння сонячних окулярів на будь-якому телевізійному турнірі. Вони шкодять грі. Покер не показували би по телебаченню, якби кожен гравець носив байку з капюшоном і ховав свої очі за сонячними окулярами. Добре, коли це забороняють. І покеристи вже не можуть ховатися за окулярами, наче перелякані курчата.

Негреану підтримав інший зірковий покерист Філ Айві. Щоправда, і табір топ-професіоналів, які не вважають темні окуляри злом для покеру, теж чисельний. Це, зокрема, Філ Хельмут, Кріс Фергюсон і Майк Матусов.

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Даніель Негреану отримує все більше соратників у своїй війні проти сонцезахисної амуніції. Зараз в покері чітко відстежується тенденція до того, аби відкрити обличчя. Окуляри та капюшони гравці залишають в минулому.



Дойл Брансон. Фото: Pokercentral

Відзначимо, що деяким відомим покеристам вдалося створити цілий образ завдяки своєму одягу. Скажімо, легендарного Дойла Брансона усі асоціюють з його ковбойським білим капелюхом. А Філ Хельмут взагалі створив власний бренд одягу.