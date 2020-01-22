Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент

Одне з ключових правил успішної гри в покер – це не грати на гроші, які не можеш дозволити собі програти. Лише виважений, стратегічний підхід до власних фінансів дозволить бути успішним у покері. І тут вам допоможе банкрол-менеджмент.

Банкрол – це загальна кількість грошей покериста, що він виділив для гри. Відповідно банкрол-менеджмент – управління цими грішми. Банкрол виміряють у великих блайндах ліміту на якому грає покерист або бай-інами.

Оскільки гроші є головним інструментом будь-якого гравця у покер, незалежно від рівня, то й правильне управління банкролом є ключем до успішної гри. Отож, що треба знати про менеджмент грошей у покері:

КЕШ-ІГРИ

Якщо ви граєте у безлімітний або пот-лімітний покер (Холдем, Омаха …), то безпечним вважають розмір банкролу, що дорівнює 40 повним бай-інам вашого ліміту. Тобто, якщо ви хочете мати хороші шанси заробляти на ліміті 1/2 долари, де максимальний бай-ін 200 доларів, у вашому банкролі повинно бути не менше 8000 доларів. Інший спосіб розрахунку банкролу – це кожен раз брати за стіл не більше ніж 2,5% від свого банкролу.

ТУРНІРНИЙ ПОКЕР

Рекомендований розмір банкролу у турнірах SnG становить близько 40 бай-інів. Тобто, якщо вирішили грати SnG за 11 доларів, банкрол повинен бути не менше 440. Ще більшим банкролом доведеться обзавестися, якщо вирішите грати МТТ (багатостолові) турніри. Тут професіонали радять мати запас хоча б у 100-150 бай-інів. Себто для входу у турнір за 10 доларів, слід мати на рахунку 1000-1500 доларів.

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Звісно, сам по собі банкрол менеджмент не зробить із вас успішного покериста. Слід навчитися, власне, грати у покер. Але цей елемент зможе захистити вас від неминучих у покері серій невдач, та дозволить залишатися плюсовим гравцем.