Як стартувати в покері без інвестицій: огляд безкоштовних турнірів

Незважаючи на те, що правила покеру дуже прості й кожна людина може засвоїти ази буквально за годину, далеко не всі гравці здатні вийти на професійний рівень. Комусь не вистачає терпіння, іншим – віри у свої сили, а хтось сприймає покер як розвагу та спосіб гарно провести час із друзями. Однак найбільша проблема покериста-початківця – відсутність стартового капіталу (банкролу). Чудовий шанс зароби

Що таке фрірол

Фрірол – це турнір, який не потребує стартового внеску та пропонує реальні грошові призи. Це означає, що кожен гравець може не тільки випробувати власні сили в реальній боротьбі за покерним столом, але й закласти фундамент банкролу без жодних інвестицій.

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Знавці покеру пам’ятають чимало історій успіху, які почалися з безкоштовних турнірів. Це і карколомне сходження Аннет Обрестад, що здолала шлях від виграшу у 9 доларів в одному з фріролів до браслета на Світовій серії покеру. Євген Тимошенко також починав із низів, стартувавши лише з 6 доларів! Зрештою й покерні марафони Кріса Фергюсона і Томаса Боєхоффа теж наочно продемонстрували, що в цій грі немає нічого неможливого.

Типи фріролів

Існує багато різновидів безкоштовних турнірів, але їх можна розділити всього лише на дві великі підгрупи – фріроли без умов та спеціальні фріроли.

Фріроли без додаткових умов є найбільш вигідними, оскільки не потребують нічого, крім акаунта в покер-румі. Єдиним серйозним недоліком цих турнірів можна вважати високу конкуренцію, оскільки в них зазвичай бере участь величезна кількість гравців.



Фріроли. Фото: Getty Images

Спеціальні фріроли також дуже цікаві для аматорів, але в них можна потрапити, лише виконавши певні умови покер-руму. Донедавна лідерами в цій категорії були турніри для депозиторів (гравців, які зробили перший депозит на рахунок). Але завдяки стрімкому розвитку технологій, потенційних учасників турніру зобов’язали виконувати додаткові умови для участі у фріролах. Йдеться про відвідування стрімів, участь у розіграшах чи інших соціальних заходах.

Водночас такі турніри є більш вигідними для гравців-початківців, оскільки призовий фонд у них часто значно вищий, ніж у звичайних фріролах.

Безкоштовні турніри на PokerMatch

Знайти всі актуальні фріроли на PokerMatch можна за допомогою фільтру в клієнті покер-руму. Вибравши позицію "фріроли" у розділі "типи", гравець отримує повний список безкоштовних турнірів.

Фріроли без обмежень

1. [0.1k] OFC Freeroll.

Призовий фонд: 100 грн

Формат: 3 мах

Оплачених місць: 6

[0.1k] OFC Freeroll – безкоштовний турнір з Китайського покеру, або ж Ананаса, з призовим фондом у 100 гривень. Турнір до душі насамперед гравцям, які хочуть підняти свій рівень майстерності в новій дисципліні, яка набирає дедалі більшої популярності. Переможець отримує 35 гривень, а гравець, який зупинився на шостій позиції, забере 7 гривень.

2. [0.1k] RegularBankroll Freeroll.

Призовий фонд: 100 грн

Формат: 4 мах

Оплачених місць: 50

Цей турнір відбувається щодня та стартує щогодини. Незважаючи на досить велику кількість учасників, отримати призи буде нескладно, оскільки зона виплат починається з 50 місця й гарантує однакову винагороду для всіх учасників ITM. Кожен призер отримує по 2 гривні.

3. [1k] DailyMarathon

Призовий фонд: 1 000 грн

Формат: 6 мах

Оплачених місць: 10

Фрірол [1k] DailyMarathon також є щоденним. Його головна фішка – можливість зробити три ре-ентрі, а також ребай та аддон. Таким чином, подія дає можливість спробувати власні сили в класичному івенті з повторними входами та виграти призові!

4. [3k] DailyMarathon

Призовий фонд: 3 000 грн

Формат: 6 мах

Оплачених місць: 10

Цей фрірол відрізняється від попереднього тільки розміром призового фонду та соліднішими виплатами для переможців. Десятка фіналістів отримає по 300 гривень на рахунок, що можна вважати непоганим бонусом до банкролу.

Спеціальні фріроли

До цього типу турнірів насамперед слід віднести фріроли для соцмереж та спеціальні івенти від стрімерів та амбасадорів PokerMatch. Крім них, у лобі доступні акційні події, призначені для учасників різних серій. Розгляньмо їх детальніше.

1. SocialFreerolls

SocialFreerolls – окремий вид фріролів для підписників PokerMatch у соціальних мережах. Так, турнір для Facebook має призовий фонд 2 000 гривень, він відбувається двічі на тиждень (щовівторка та щосуботи). Фріроли для Instagram або Telegram дають можливість позмагатися за 1 000 призових гривень та з’являються в лобі у четвер та неділю відповідно.

Призовий фонд цих турнірів досить великий, а єдиною умовою реєстрації є підписка на одну із соціальних мереж! Крім відповідних ком’юніті, паролі можна знайти в спеціальному розділі сайту PokerMatch, де вони з’являються за дві години до початку турніру.

2. Ексклюзивні турніри від стрімерів та амбасадорів

Тут можна виділити спеціальні StreamFreeroll від стрімерів та амбасадорів PokerMatch. Для отримання пароля на ці фріроли потрібно стежити за трансляціями на Twitch-каналі PokerMatch, які стартують о 20:00 за Києвом.

Кожний зі StreamFreeroll має призовий фонд у 1 000 гривень, а за вибивання стрімера передбачена спеціальна винагорода – 250 гривень!

3. Акційні фріроли

PokerMatch організовує величезну кількість унікальних серій та акцій, які супроводжують безкоштовні турніри. Так, поточна акція для любителів слотів та покеру дає можливість поповнити власний банкрол за допомогою спеціальних фріролів із призовим фондом у 1 000 гривень.

4. Партнерські турніри

Практично щодня в розкладі безкоштовних івентів з’являються фріроли від партнерів PokerMatch. Паролі до них ви можете знайти в афілейтів та позмагатися за тисячі гривень призових.

Покер постійно прогресує і змінюється, даючи можливість і новачкам гри не відставати від сучасних тенденцій саме завдяки фріролам. Реєструйтеся в покер-румі та сформуйте свій банкрол, граючи в безкоштовних турнірах. Щасти вам!