Як стати мільйонером, не працюючи ні дня у житті

Тимофій "Trueteller" Кузнєцов – один із найуспішніших хайролерів у покері із пострадянського простору. Лише в живих турнірах він виграв понад 6 мільйонів доларів.

Водночас, на відміну від інших зірок його калібру, про життя Trueteller відомо зовсім не багато, адже Тимофій старанно уникає публічності. Проте, нещодавно успішний покер-про таки поділився кількома деталями своєї біографії у інтерв’ю YouTube-каналу Paul Phua Poker.

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Дитинство Тимофія минуло у місці, яке здавалося б не може мати нічого спільного із професійним покером – у Сибірі.

Люди там приємні і природа гарна, так що виростати там було класно. В місті, де я жив, не було фабрик чи заводів, тож повітря було чистим. По суті, це було місто в лісі. Тож усюди там були дерева. Я буквально ходив до школи через ліс.

В школі Кузнєцов брав участь в міжнародних олімпіадах з математики, тож саме цю сферу обрав і для вищої освіти.

Я не знав чим буду займатися. Думав, що можливо займуся чимось у сфері біржової торгівлі, хедж-фондами, щось у цьому дусі. Під час навчання я брав участь у консалтингових конкурсах від компаній KPMG і McKinsey. Вдавалося не погано, тож думав влаштуватися до них на роботу.

Утім, згодом у житті Тимофія з’явився покер.

На другому курсі університету я почав грати в покер і в мене одразу добре вдавалося. Тож я досить швидко вирішив, що не буде більше будувати "звичайну кар’єру", натомість розвиватимуся у покері. Мій друг грав у покер та виграв десь 7 тисяч доларів за кілька місяців і я подумав: це досить круто. Мені завжди подобалися ігри та змагальний дух. А ще тут можна виграти багато грошей, тож я вирішив спробувати.

Кузнєцов зізнається, що одразу поставив перед собою мету стати мільйонером завдяки покеру і йому це досить швидко вдалося. Тож тепер він із неприхованою гордістю заявляє:

У мене ніколи не було роботи. Я не пропрацював жодного дня у житті в класичному розумінні.

Повну версією інтерв’ю Тимофія Кузнєцова англійською, можна побачити ось тут: