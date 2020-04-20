Як вигравати у покер ще швидше: стратегія гри за короткими столами

Поряд із назвою турніру чи кеш-столу в онлайн-покер-румах ви часто можете зустріти напис 6-maх. Це означатиме, що в такій грі за столом одночасно сидітимуть лише 6 гравців.

І хоча правила самої гри залишаються незмінними, все ж підхід до неї та вибір стратегії суттєво відрізнятимуться від традиційних столів 9-max чи 8-max.

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Головна відмінність – це рівень вашої агресії. Для стабільного успіху за короткими столами доведеться забути про тайтовий стиль гри. Через меншу кількість людей цінність карт зростає і вам необхідно розширити свій спектр стартових рук. Звісно, головне не перестаратися. Важливо концентруватися на руках, які мають хороший потенціал на пост-флопі. Тобто, заходити у гру з К2 чи Q3 все ще не найкраща ідея, та, наприклад, KJ виглядає куди перспективніше ніж за повними столами. Те саме стосується і практично усіх тузів.

Блайнди за короткими столами будуть проходити своє коло значно швидше ніж за повними, тож і ваш стек зменшуватиметься швидше. Відтак, тут просто не вдасться довго відсиджуватися в очікуванні стартового монстра. До того ж варто розуміти, що і ваші суперники будуть грати значно агресивніше ніж зазвичай, що знову ж таки дозволить вам розширити свій діапазон колів та рейзів.