Як заробити на вихідних: на PokerMatch розіграють понад 2 500 000 гривень

14 грудня у покер-румі відбудеться другий онлайн-турнір з рекордною для України гарантією 2 000 000 гривень

На PokerMatch наближається до екватора велика груднева суперсерія турнірів Winter Poker Cup. Уже у найближчі вихідні почесний список чемпіонів поповниться новими іменами, а сотні гравців у чесній спортивній боротьбі зароблять круті призові.

Головний турнір тижня вже традиційно відбудеться у суботу, 14 грудня. Учасники Winter Grand знову штурмуватимуть рекордний для українського онлайну призовий фонд у 2 000 000 гривень!

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Як розповіли у компанії, відібратися в топ-турнір України ви можете в сателітах на PokerMatch, починаючи із фріролів. А в п’ятницю й суботу ми гарантовано розіграємо по 500 квитків у "двохмільйонник" у спеціальних суперсателітах із бай-іном 20 гривень.

Нагадаємо, що перший турнір Winter Grand минулої суботи зібрав більше ніж 5 000 входів, а його переможець — гравець із ніком kirealdeee — заробив більше ніж 200 000 гривень!

Також буде чим поживитися й недільного вечора. Гарантія в турнірі WPC-15 складе 500 000 гривень. А ще в суботу та неділю на вас очікують титульні турніри з Китайського покеру й Омахи.