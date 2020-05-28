Яскрава покеристка та стрімерка Альона Alohahaloha стала новим амбасадором PokerMatch!

Найбільший український рум PokerMatch поповнив ряди своїх амбасадорів! Тепер разом з Євгеном Качаловим та Ольгою Єрмольчевою, представляти інтереси руму буде чарівна Альона Аlohahaloha Мироненко!

Ще кілька днів тому ніхто й подумати не міг, що в команді амбасадорів відбудуться зміни. Але в середу просто під час чергового стріму Альона отримала пропозицію від PokerMatch і не змогла стримати сліз.

Досі не можу повірити в те, що сталося. Стати амбасадором – це неймовірно круто і відповідально, – говорить Альона. – Хочу сказати величезне спасибі команді PokerMatch за довіру і обіцяю, що не підведу.

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Чудова новина та фантастичні емоції у прямому ефірі! Альона справді заслужила місце у команді Pro. Вона демонструє неймовірну працездатність і досягла величезних успіхів лише за рік із початку кар’єри. У неї вже є перемоги на великих live-серіях і онлайн-турнірах, а прямі трансляції з її участю давно привертають увагу шанувальників покеру.

Бажаємо Альоні успіхів у популяризації покеру в Україні та будемо уважно слідкувати за її кар’єрою!

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