Євген Качалов чекає суперників у битві за мільйон гривень

У суботу, 22 лютого, в популярному українському покер-румі PokerMatch відбудеться найбільший в українському онлайні турнір PokerMatch Million із гарантією 1 000 000 гривень!

Серед його учасників буде зірка світового покеру та амбасадор PokerMatch Євген Качалов! Старт топ-події зими о 20:00 за Києвом, і в той же час буде запущено спільний стрім Євгена та Альони Alohahaloha! Прихильники покеру зможуть не тільки потрапити за один стіл із досвідченим професіоналом, але й поспілкуватися з ним на каналі PokerMatch у Twitch.

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Турнір PokerMatch Million – ексклюзивне явище в українському онлайн-покері. Зробивши внесок у 1 100 гривень, або ж отримавши квиток в одному з відбіркових сателітів, гравець отримує шанс виграти шестизначні призові та вписати своє ім’я до почесного списку чемпіонів. Наприклад, чемпіон попереднього PokerMatch Million, спортсмен із ніком follik, отримав рекордні 235 000 гривень!

До речі, зустрітися з Качаловим гравці PokerMatch зможуть також у неділю, 23 лютого. З 14:00 до 17:00 Євген гратиме кеш за спеціальним буст-столом Безлімітного Холдему Challenge with Katchalov на лімітах 10/20 гривень.

Щасти вам у змаганні з легендою українського покеру!