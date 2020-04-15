Євген Качалов спробує здолати майстра Китайського покеру в прямому ефірі

На каналі PokerMatch у Twitch щоденно відбуваються цікаві й захопливі прямі ефіри, в яких беруть участь амбасадори та стрімери українського покер-руму.

У четвер, 16 квітня, з 20:00 на глядачів чекає дещо особливе! У прямий ефір у Twitch разом вийдуть найуспішніший покерист України, амбасадор PokerMatch Євген Качалов та гуру Китайського покеру, стрімер PokerMatch Ігор "netigor"!

Хлопці не тільки гратимуть титульні турніри серії PKO PONT, але й змагатимуться один проти одного! Місцем битви стануть кеш-столи Китайського покеру на високих лімітах. Netigor чудово розбирається у цій дисципліні та вже не один раз перемагав у великих турнірах, але Качалов готовий здолати суперника на його території. Цікаво, хто виявиться сильнішим?

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Стрімери охоче поспілкуються з глядачами в чаті, дадуть поради гравцям-початківцям і тим, хто вже давно у справі. Досвіду в обох чимало, та і з переможною аурою в Жені й Ігоря все гаразд.

Крім того, всі глядачі зможуть позмагатися за непогані призові у спеціальному безкоштовному турнірі з призовим фондом 2 000 гривень, що стартує о 21:00. Пароль на нього стрімери традиційно назвуть під час ефіру.

Налаштовуйтесь на прямий ефір та стежте за цікавою грою топ-покеристів!