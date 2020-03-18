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Євген Качалов та Олексій Дурнєв зіграють у покер у прямому ефірі

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Олексій Дурнєв (зліва) та Євген Качалов (справа) / Фото: PokerMatch

Сьогодні на шанувальників українського покеру чекає справжнє шоу. О 20:00 дивіться спільний покерний стрім найуспішнішого та найвеселішого гравців країни

18 березня о 20:00 за київським часом на Twitch-каналі PokerMatch зустрінуться амбасадори PokerMatch Євген Качалов та Олексій Дурнєв!

Євген продемонструє свою майстерність у турнірах серії Turbo PONT та мегаівенті Cash Booster, а Олексій зіграє в іменних турнірах Durnev Fight Club і Durnev Freeroll.

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Амбасадори PokerMatch проведуть перший спільний стрім. Досвід і знання топового покериста України, приправлені соусом іскрометного гумору шоумена, гарантують гарний настрій, тому ви просто зобов'язані це побачити!

Але спілкуванням справа не обмежиться: всі охочі зможуть поборотися за 2 000 гривень у спеціальному фріролі 2k Katchalov+Durnev Stream Freeroll, пароль на який назвуть під час стріму.

Вмикайте стрім та заряджайтеся позитивом сьогодні ввечері!

Теги: Новини Спорту Спорт Покер матч Український покер
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