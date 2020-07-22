Інтерв'ю з переможцем святкового турніру PokerMatch із рекордним призовим фондом 4 000 000 гривень.

Чемпіон турніру Happy Birthday PokerMatch Юрій Шайда розповів про те, як виграв свій найбільший приз у кар'єрі, граючи з телефону, про що говорив з Качаловим і куди витратить свій виграш.

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- Юра, вітаю з перемогою! Як спалося після такого виграшу?

- Дуже дякую! Якщо чесно, ще до кінця не усвідомив, що сталося. Це мій перший такий великий виграш. Так я переважно граю турніри, кеш в Омаху на невеликих лімітах. Вийшло набити непоганий стек у цей турнір по акції, і ось так все здорово склалося!

- Як розвивалися події для тебе в турнірі?

- Я грав з телефону на дачі. Інтернет був так собі, але не підвів. А ще добре, що взяв павербанк із собою та заряду вистачило, все ж таки майже 12 годин турнір ішов! На старті в мене було 450 000 фішок, потім туди-сюди кидало, а за фіналку вийшов з найкоротшим стеком — десь 6 ББ було. Але зумів виграти пару ол-інів, розкрутитися. Коли в топ-7 опинився і приз був 100 000 гривень, подумав, що вже все добре буде!

- Поділити погодився відразу?

- Так, спочатку за фіналкою регуляри були проти угоди, але потім їх вибили, і ми залишилися вчотирьох. Я вже був чіп-лідером і не заперечував, коли запропонували подивитися цифри. Все-таки майже 700 000 гривень за перше місце вийшло. Можна і поділити.

- Як тобі взагалі формат турніру? Те, що на старті були стеки і по мільйону, і по 10 000 фішок?

- Нормально зайшов. Турнір ішов за буст-столами, і тут не потрібно було особливо спостерігати за історією гри суперників. Кожна роздача — новий стіл. З хорошою картою входив у роздачі й особливо не придумував.

- Розкажи, як давно ти захоплюєшся покером?

- Починав, коли ще був студентом. Пам'ятаю, як виграв свій перший турнір онлайн. Замість пари з теоретичної механіки вирішив зіграти турнір за 5,5 долара, узяв перше місце та майже 900 доларів. Можна сказати, що вже років шість граю. Їздив на офлайн-турніри до Праги, до Софії й у себе в Рівному грав у клубі. Але якихось великих виграшів не було.

- Спілкувався з відомими гравцями?

- Так, була історія. Коли виграв квиток у турнір у Софію, писав Євгену Качалову. Просив поради — їхати чи ні, як грати наживо? Женя відповів, і дуже швидко. Сказав, що треба обов'язково спробувати свої сили та пограти в живих турнірах. Така підтримка була тоді дуже приємною.

- Женя разом із Альоною ”Алохою“ стрімили цей святковий турнір.

- Так, я бачив рекламу, але подивитися не зміг. Він потрапив у призи? Ні? Ну от бачиш, як буває в покері.

- Чим любиш займатися у вільний від гри час?

- Люблю подорожувати. Був в Ізраїлі, Чехії, Польщі. Тепер, можливо, з дівчиною на Балі махнемо! Якщо серйозно, то поки що особливо не думав, на що витрачу виграш. Напевно, не варто все прогулювати (посміхається). Мабуть, куплю якусь нерухомість.

- Дівчина не проти твого захоплення покером?

- Коли розповів їй, що виграв великий турнір, то не повірила відразу. Думала, що розігрую. Ну тепер уже точно не буде проти! (посміхається)

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко