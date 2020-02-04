З футболу в покер і назад: історія зірки "Манчестер Юнайтед"

Бомбардир англійського гранда "Ман. Юнайтед" зразка 90-х та початку 2000-х років Тедді Шерінгем після завершення надзвичайно успішної футбольної кар’єри розпочав підкорювати новий вид спорту — покер.

У свої найкращі часи Шерінгем був одним із топових форвардів на планеті. Він тричі вигравав чемпіонат Англії, у його послужному списку 51 матч за збірну родоначальників футболу. А найяскравіший спогад з його блискучої кар’єри — то фінал Ліги Чемпіонів 1998/1999. МЮ тоді до останніх хвилин програвав німецькій "Баварії". Але голи Шерінгема і Сульшера в уже компенсований час принесли англійцям головний клубний трофей Європи!

Ще навіть у часи своєї активної футбольної кар’єри Тедді зацікавився покером. А коли гравець, зрештою, повішав бутси на цвях, то негайно почав займатися покером професійно.



Тедді Шерінгем. Фото: Pokernews

Жагу до змагання та азарт просто треба було кудись подіти. І варто віддати англійцеві належне — за покерним столом від діє грамотно.

Тедді грав не лише онлайн, але й у живих турнірах. Особливо активною його кар’єра була з 2005-го по 2012-й роки. Усього Шерінгем заробив 330 тисяч доларів на живих змаганнях.

Він входить до списку 400 найуспішніших англійських покеристів у історії.

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Врешті Тедді вирішив повернутися у футбол. В ролі тренера. Розпочав з англійського "Вест Хема", де зізнавався, що в роботі наставника йому пригодилися навики, які він здобув за покерним столом. А саме вміння читати людей.