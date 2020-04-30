За двома зайцями: Філ Гальфонд невдало розпочав другу покерну битву

Американський гравець за високими лімітами Філ Гальфонд вирішив паралельно змагатися відразу з двома суперниками. Поки що виходить не дуже вдало.

Після епічного тріумфу у дебютному хедз-ап поєдинку так званого Galfond Challenge проти "VeniVidi1993". Філ вирішив ще більше ускладнити завдання. Гальфонд успішно стартував у матчі проти Білла Перкінса. Але Біллові важко знайти час, аби регулярно грати в покер.

Читайте також: Покерні багатії розіграли майже 4 мільйони доларів і… фіолетовий піджак

Філ вирішив не чекати суперника. І паралельно розпочав ще один поєдинок. Опонент — "ActionFreak". Саме його американець називав одним із найнебезпечніших суперників. Хлопці грають в Омаху. "ActionFreak" цілком виправдовує видані йому аванси. Після двох ігрових днів він утримує лідерство — 7,5 тисяч доларів.

За регламентом цієї битви тет-а-тет опоненти зіграють 15 тисяч роздач. Підсумковий переможець додатково отримає ще 150 тисяч доларів бонусу.