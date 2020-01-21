Заборонений прийом, або як заробити неповагу за покерним столом

Психологічний вплив на суперника – невід’ємна складова покеру. В арсеналі дозволених правилами прийомів слоурол, який, щоправда, аж ніяк не вписується в рамки покерного етикету.

Дослівно слоурол (англ. slow roll) можна перекласти як повільне перевертання карт. Іншими словами, гравець, який надумав познущатись над суперником, максимально зволікає із шоудауном. І при цьому у нього, якщо не натс, то, найімовірніше, виграшна рука.

Опонент, який уже відправив свої фішки на середину стола, небезпідставно вважає, що саме він є переможцем банку. Однак на шоудауні отримує не лише прикру поразку, але й потужний психологічний удар.

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Очевидно, що слоурол показує гравця не з кращого боку. Відтак бешкетник справедливо втрачає повагу усіх учасників столу. Частенько за слоурол гравцю відплачує і карма.