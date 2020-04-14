Замість мату — олл-ін: як шахісти заробляють покером мільйони

Шахи і покер доволі часто порівнюють. Кажуть, ці два види спорту мають чимало схожого. Тому не дивно, що нерідко гравці стирають межу і змінюють професію. Виходить, до слова, досить успішно.

Не так давно головна фігура шахів, король цієї гри, незмінний чемпіон світу Магнус Карлсен зробив невелику "рокіровку": взяв на себе обов’язки популяризувати покер в рідній Норвегії. Там Магнус — величезна зірка. Тому його прихід у покер, безумовно, спровокує бум популярності цієї інтелектуальної гри в Скандинавії.

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Та не Карлсеном єдиним. Інші елітні шахісти також полюбляють змінювати дерев’яні фігурки на колоду карт. Мова, наприклад, про росіян Петра Свідлера та Олександра Гріщука. Це топові гросмейстери. Тому навантажений графік великих шахових турнірів не дає їм змоги регулярно вмощуватися за покерні столи. Гріщук навіть успішно виступає у Турнірі претендентів (зараз там перерва через коронавірус). Якщо він виграє ті змагання, то боротиметься з Магнусом Карлсеном за шахову корону. Тоді можна буде сказати, що два найкращі шахісти сучасності цікавляться покером.



Магнус Карлсен. Фото: Wikimedia

Дійсно хороші заробітки в шахах отримуються лише елітні спортсмени. Тому чимало шахістів врешті вирішили змінити професію. Дехто перейшов у покер. І, мабуть, не шкодує. Як от, наприклад, американець Ілон Шварц. Він уже більше 15-ти років регулярно грає в покер. За цей час у живих турнірах заробив більше п’яти мільйонів доларів. Основна частина (майже 4 мільйони) — призові за четверте місце в Головній події на WSOP 2008 року.

Ще довше в покері австрієць Іво Донєв. Його прізвисько "The Chess Master" дає нам зрозуміти, що свого часі він змінив одну інтелектуальну гру на іншу. Іво — третій найуспішніший австрійський покерист в історії — 2,5 мільйони доларів призових!

Ще один яскравий приклад. Майк Макдоналд. Молодий канадець уже заробив більше 13 мільйонів доларів. А в дитинстві він професійно займався шахами. За іронією долі, з покером Майка познайомив… його тренер із шахів. Після одного зі занять той запропонував учневі відволіктися. Пояснив правила, початкову стратегію і понеслося! У підсумку Канада втратила шахіста, але здобула чудового покериста.



Майк Макдональд. Фото: Upswing poker

А найуспішнішим шахістом в покері є білорус Микита Бодяковський. Більше 28 мільйонів доларів призових за кар’єру. Тринадцяте місце у списку найуспішніших гравців в історії. І це у 28 років! З дитинства він був дуже здібним хлопчаком. Займався шахами. У 12 років навіть був одним із найкращих гравців свого регіону. Батько Микити — кандидат у майстри спорту із шахів. Він пишався сином, який ставав чемпіоном країни у своїх вікових категоріях. Але з часом Бодяковський дедалі більше розчаровувався у перспективах власного розвитку в цьому спорті. Зокрема, і фінансових. Тому мігрував у покер — гру, яка сповна розкрила потенціал білоруса.

Є й український приклад у переході з шахів у покер. Володар браслету WSOP Europe, Рінат Богданов також свій шлях у спорті розпочинав зі шахів.