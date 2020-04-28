Завантажуйте додаток PokerMatch у App Store!

Крута новина для шанувальників мобільного покеру! Зручний додаток найбільшого українського руму PokerMatch знову доступний в App Store!

Від сьогодні ви можете брати покер з собою та вигравати круті призи, адже додаток PokerMatch повернувся в App Store! Всі українські користувачі можуть завантажити й встановити його просто зараз!

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У новому додатку гравці зможуть використовувати всі зручності сучасного мобільного покеру, як-от управління однією рукою, вертикальне і горизонтальне розташування столів, а також безліч інших, не менш корисних опцій.

З цього дня ваші iPhone чи iPad стануть іще кращими! Грайте та заробляйте разом з PokerMatch!

Скачати додаток ви можете тут.

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