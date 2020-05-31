Перемога! Збірна України зі спортивного покеру другий рік поспіль виборює звання чемпіонів світу з матч-покеру.

Наша команда йшла лідером після першого дня змагань, а в неділю зуміла довести справу до золотих нагород. Але не без пригод…

У неділю з самого початку гри стабільно високі результати почала показувати збірна Сінгапуру, яка вийшла на перше місце та залишалася на ньому до старту фінальної сесії. При цьому гравці азійської збірної грали дещо підозріло, приймаючи напрочуд вдалі рішення. Врешті-решт організатори Кубка вирішили перевірити ситуацію та заявили, що сінгапурці порушили правила чесної гри! Збірну дискваліфікували.

Читайте також: Яскрава покеристка та стрімерка Альона Alohahaloha стала новим амбасадором PokerMatch!

Отже, фінальна шістка перетворилась на топ-5. Україна, Австралія, Індія, Тайвань і Литва продовжили змагання. Все вирішили 100 роздач. Інтрига трималася до останнього, і після підсумкового підрахунку балів переможцем Кубка Націй стала наша команда!



Підсумкова таблиця чемпіонату світу з матч-покеру. Фото: matchpokerfed.org

Українці набрали 1369 очок, випередивши команди Австралії (1320) та Литви (1281,5 очок).

Чемпіонами світу в складі нашої команди стали: Ганна Мазно (Харків), Артем Кобилинський (Київ), Андрій Любовецький (Київ), Михайло Гутий (Луцьк), Ренат Богданов (Київ), Михайло Кобилінський (Київ), Андрій Момот (Харків), Володимир Дрокін (Київ) та капітан команди Михайло Кедровський (Київ).

Окрім золотих нагород і почесного кубка чемпіонів світу, наші покеристи отримають спеціальні премії від титульного спонсора збірної — компанії PokerMatch — по 25 000 гривень призових кожному.

Експеримент із проведенням Кубка Націй в онлайн-форматі вдався, і дуже приємно, що збірна України зуміла довести свій клас та перевагу в битві з сильними суперниками!

Вітаємо наших із перемогою! Українська збірна — найкраща покерна команда світу!