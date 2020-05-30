Наша команда захищає своє звання чемпіонів світу з матч-покеру.

Національна збірна команда України впевнено та успішно розпочала свій виступ на світовому Кубку Націй з матч-покеру, який відбувається цими днями в онлайн-форматі.

На старт турніру вийшли 12 команд. Крім наших покеристів, за "золото" змагаються команди Іспанії, Німеччини, Індії, Австралії, Сінгапуру, Ірландії, Тайваню, Білорусі, Польщі, Кореї та Литви. У цій солідній компанії суперників українці, які є чинними чемпіонами світу, поки що доводять свій клас!

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Наша збірна захопила лідерство після другої сесії та вже нікому не віддавала першу сходинку аж до кінця дня. За його підсумками Україна набрала 1 412,5 очок та випереджає найближчих конкурентів – команду Сінгапура, на 26 очок.



Кубок Націй з матч-покеру. Фото: matchpokerfed.org

У складі нашої збірної зібралися досвідчені спортсмени та амбіційні новачки. Це й володарі чемпіонських браслетів WSOPE Михайло Гутий та Ренат Богданов, переможці та призери крупних турнірів Андрій Любовецький, Володимир Дрокін, Артем Кобилинський та Михайло Кобилінський, чемпіони України Михайло Кедровський та Андрій Момот, а також дебютантка команди Ганна Мазно, яка пройшла відбір на PokerMatch.

До речі, у разі успішного виступу нашої команди на Кубку Націй-2020, титульний спонсор збірної, компанія PokerMatch, преміює кожного з її учасників. За перше місце премія становитиме 25 000 гривень кожному, за друге – 18 000 гривень та 12 000 гривень за третє підсумкове місце.

Усі призери Кубка Націй стануть відомі в неділю ввечері. Завтра 12 команд зіграють ще 100 роздач, а потім топ-6 продовжить змагання у фіналі.

Бажаємо успіху нашій команді! Вперед, Україно!