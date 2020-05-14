Збірна України зі спортивного покеру захищатиме звання чемпіонів світу

Нове випробування для вітчизняних спортсменів! Збірна України зі спортивного покеру зіграє у світовому Кубку Націй! 30–31 травня найкращі покеристи планети вперше визначать найкращого в режимі онлайн.

Кубок Націй, який мав відбутись у лютому цього року, неодноразово переносився. Спочатку на дату й місце проведення вплинула нестабільна ситуація в Перу, а потім світ зіткнувся з пандемією коронавірусу…

Але організатори все ж знайшли вихід! Починаючи з 30 травня, 14 команд будуть боротися за чемпіонське звання у віддаленому форматі.

Міжнародна федерація підготувала спеціальну платформу для гри та гарантує, що змагання відбудуться за принципами чесної гри, — повідомляє Всеукраїнська федерація спортивного покеру.

Нагадаємо, що національна збірна України, титульним спонсором якої є покер-рум PokerMatch, захищатиме звання чемпіона світу, завойоване на торішньому чемпіонаті в Дубліні. У 2019 році наша команда стала справжньою сенсацію Кубка, а амбасадор PokerMatch Ольга Ермольчева була визнана найкращим гравцем турніру!

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Цього разу в заявку української команди потрапили 9 гравців, серед яких є новачки. Так уперше за збірну зіграє власник чемпіонського браслету WSOPE киянин Ренат Богданов, а також харків’янка Ганна Мазно, яка стала переможницею відбору PokerMatch. Крім них у команді виступатимуть такі досвідчені спортсмени, як власник чемпіонського браслету WSOPE Михайло Гутий, чемпіони України Володимир Дрокін, Андрій Момот і Михайло Кедровський (капітан команди), Андрій Любовецький, Артем Кобилинський та Михайло Кобилінський.



Кубок Націй з покеру. Фото: matchpokerfed

Без сумніву, нашій команді доведеться нелегко, оскільки суперники вже розуміють, з ким вони зіткнулися, і будуть добре підготовлені для того, аби реалізувати свої чемпіонські амбіції. Чемпіони Європи Іспанія та чемпіони Азії команда Індії, а також команди Австралії, Тайваню, Сінгапуру, Кореї, Ірландії, Польщі, Німеччини, Білорусі, Литви та збірна Digital Nation — ось перелік наших майбутніх опонентів.

Ми будемо детально знайомити вас із новинами Кубка Націй 2020. Вболівайте за Україну!