Казкові історії в онлайн-покері не рідкість, трапляються вони ледь не щодня. Утім, особливо приємно розповідати про ті, до яких безпосередньо доклалися наші співвітчизники.

Нещодавно ми писали про крутий результат українця під ніком "lSultanchikl", який виграв одразу 100 000 доларів, а тепер помітний успіх вдався іншому представнику синьо-жовтого прапора з ніком "Hagautama". Він виграв значно менше за співвітчизника – "лише" 7500 доларів, утім і вхідний квиток на турнір престижної онлайн-серії обійшовся Hagautama тільки в 1 долар!!!

Читайте також: Представник України впритул підібрався до титулу чемпіона WPT і заробив майже 70 тисяч доларів

Такий бай-ін в компанії з гарантією 100 000 доларів, звісно, привабив масу учасників. В турнір зареєструвалися 65 111(!) гравців і Hagautama переміг усіх, опинившись на вершині підсумкової таблиці з 7 476 доларами у кишені.

До слова, за фінальним столом турніру грали одразу двоє українців. Nick92NK завершив турнір п’ятим із непоганим доробком у 2 740 доларів.