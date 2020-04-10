Жінки, зброя і покер: гріхи і пристрасті Дена Білзеряна

Цього завидного холостяка називають королем Instagram, а його статки оцінюють у сотні мільйонів доларів. Ден Білзерян стверджує, що своєму розкішному життю завдячує насамперед покеру, хоча для широкого загалу за овальним столом він з’являється вкрай рідко.

Жінки

Денові Білзеряну 39 років, але поринати в сімейне життя мультимільйонер не поспішає. Ще б пак, відомому гульвісі моногамність аж ніяк не цікава. Білзерян полюбляє гучне жіноче товариство і не соромиться публікувати численні світлини з особами протилежної статі у відвертих нарядах. Дену неодноразово приписували романи з відомими моделями, але стосунки довго не тривали. У величезному маєтку парубка в Лос-Анджелесі за 250 мільйонів доларів не стихають вечірки у супроводі численного жіночого ескорту.



Жінки Дена Білзеряна. Фото: facebook.com

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Зброя

У 1999 році Ден Білзерян проходив підготовку в елітному підрозділі ВМС США, але не завершив навчання через конфлікт зі старшим за званням. Однак, любов до атрибутів військового, зокрема до зброї, в американця нікуди не поділась. Одна із пристрастей Білзеряна – колекціонування зброї, яку він активно випробовує й демонструє це широкому загалу. Ден володіє арсеналом, якому позаздрять найпопулярніші у США крамниці зброї.



Зброя Дена Білзеряна. Фото: facebook.com

Покер

Покерна кар’єра Дена Білзеряна оповита таємницею. У профайлі мультимільйонера лише одне потрапляння у призи в «живих» турнірах – 180-те місце на WSOP Main Event у 2009 році. Утім, як стверджує Білзерян, саме покер приніс йому головні прибутки. Мовляв, він активно «карав» селебретіс у приватних і навіть підпільних кеш-іграх, завдяки чому сколотив собі стартовий капітал. Та інсайдери пов’язують заможність Дена з його батьком Полом Білзеряном, який через фінансові махінації і несплату податків навіть відсидів два роки в тюрмі. Подейкують, син фінансового афериста активно відмиває гроші батька і має з цього непоганий відсоток.



Покерна кар’єра Дена Білзеряна. Фото: indulgexpress.com

Спорт

У 25 років, як стверджує сам Ден Білзерян у нього за одну добу сталося 3 інфаркти. Далось узнаки розгульне життя, яке супроводжувалось вживанням нелегальних препаратів і алкоголю. Відтоді Ден максимально обмежує себе шкідливими звичками і приділяє левову частку вільного часу заняттям спортом. Зрештою, важко цього не помітити, стежачи за його соціальними мережами. Хороша фізична форма в поєднанні з азартом приносить Дену непогані дивіденди. Колись він побився об заклад із другом і відомим покеристом Білом Перкінсом, що проїде за 48 годин на велосипеді від Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса. Завдяки хитрощам Білзерян здолав дистанцію значно швидше, заробивши більше мільйона доларів. У подорожі чітера супроводжував фургон, який захищав його від зустрічного вітру.



Пристрасть до спорту Дена Білзеряна. Фото: facebook.com

Авторитет і популярність

У 2020 році кількість фоловерів Дена Білзеряна в Instagram перевалила за 30 мільйонів. За своєю популярністю парубок дасть фору багатьом топовим зіркам кіноекранів і спортивних арен. Власне їх не бракує у колі спілкування Білзеряна. Та що тут казати, якщо Ден навіть із президентом США поводиться запанібрата.



Ден Білзерян і Дональд Трамп. Фото: facebook.com