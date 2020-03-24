Життя під час карантину: покеристи вчать розважатися

Дружня покерна спільнота ділиться рецептами хорошого настрою в умовах самоізоляції.

Через епідемію коронавірусу усі покерні турніри перенесли або скасували. Гравці відповідально розійшлися по власних домівках на карантин. Гумор, спорт, спілкування і трохи алкоголю — у кожного свій варіант веселого життя в період самоізоляції.

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Скажімо, Патрік Антоніус підкреслює, що зараз чудовий час вдосконалити свою фізичну форму.



Патрік Антоніус

У Бена Лемба трохи інший рецепт. Він насолоджуватиметься винами.



"Порятунок" Бена Лемба

У мережі ширяться жарти про те, що замість фішок у цей час в покері можна використовувати туалетний папір. Сем Трікетт цінний товари везе додому аж зі Сочі.



Сем Трікетт повертається додому

А Гален Хол у всеозброєнні готується до прогулянки.



Гален Хол готується до прогулянки

Кити покеру Даніель Кейтс і Ерік Сайдел продовжують зберігати позитивний настрій. Кейтс у соціальній мережі пожартував:

Може краще заразитися коронавірусом прямо зараз. Хіба не краще перехворіти ДО ТОГО, як лікарні будуть переповненими?

Сайдел також продемонстрував своє почуття гумору:

Якщо ми продовжимо жити на карантині, то в мене набагато більше шансів бути вбитим дружиною, ніж підхопити COVID-19.

Як бачимо, самоізоляція не така страшна, якщо зберігати позитивний настрій.