Життя під час карантину: покеристи вчать розважатися
Дружня покерна спільнота ділиться рецептами хорошого настрою в умовах самоізоляції.
Через епідемію коронавірусу усі покерні турніри перенесли або скасували. Гравці відповідально розійшлися по власних домівках на карантин. Гумор, спорт, спілкування і трохи алкоголю — у кожного свій варіант веселого життя в період самоізоляції.
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Скажімо, Патрік Антоніус підкреслює, що зараз чудовий час вдосконалити свою фізичну форму.
Патрік Антоніус
У Бена Лемба трохи інший рецепт. Він насолоджуватиметься винами.
"Порятунок" Бена Лемба
У мережі ширяться жарти про те, що замість фішок у цей час в покері можна використовувати туалетний папір. Сем Трікетт цінний товари везе додому аж зі Сочі.
Сем Трікетт повертається додому
А Гален Хол у всеозброєнні готується до прогулянки.
Гален Хол готується до прогулянки
Кити покеру Даніель Кейтс і Ерік Сайдел продовжують зберігати позитивний настрій. Кейтс у соціальній мережі пожартував:
Може краще заразитися коронавірусом прямо зараз. Хіба не краще перехворіти ДО ТОГО, як лікарні будуть переповненими?
Сайдел також продемонстрував своє почуття гумору:
Якщо ми продовжимо жити на карантині, то в мене набагато більше шансів бути вбитим дружиною, ніж підхопити COVID-19.
Як бачимо, самоізоляція не така страшна, якщо зберігати позитивний настрій.