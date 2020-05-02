Живий покер повернеться 11 травня

Одна зі столиць європейського покеру Чехія знімає карантинні обмеження одразу у кількох казино. 11-го травня о 15:00 за місцевим часом свої двері для спраглих гравців відкриють: King’s Resort Rozvadov, King’s Casino Prague та Admiral Casino Rozvadov.

Чудові новини, щоправда, стосуються наразі лише кеш-гравців, турнірний покер продовжує залишатись на карантині. Утім вже незабаром власники закладів у Празі та Розвадові обіцяють повернутись до повноцінної покерної діяльності.

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Попри зняття карантину, персонал казино буде дбати про безпеку і здоров’я своїх клієнтів. Приміщення закладів обіцяють часто дезінфікувати, а гості матимуть змогу обробляти руки антисептиком.