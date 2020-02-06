Зі знімального майданчика – за покерний стіл у пошуках кохання

Вони разом уже більше 15 років. А звела актрису Дженіфер Тіллі та покериста Філа Лаака улюблена гра.

У 1995 році Дженіфер Тіллі номінували на Оскар за найкращу жіночу роль другого плану у стрічці "Кулі над Бродвеєм". Про Філа Лаака тоді ще ніхто навіть не чув у покерному ком’юніті. Молодий ірландець освоював професію інженера і аж ніяк не пов’язував своє майбутнє із інтелектуальною грою.

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Усе змінилось на початку нульових і саме на одному із турнірів у 2004 році Філ Лаак познайомився із зіркою Голлівуду. Актриса, до слова, на 14 років старша за свого обранця! Але не залишила шансів "Унабомберу" завдяки своїй харизмі. Філ вчив Дженіфер покерній майстерності, Тіллі, натомість, взяла на себе роль стиліста неохайного Лаака.



Філ Лаак і Дженіфер Тіллі. Фото: Getty Images

Вишукано вдягатись, слід сказати, покерист так і не навчився. А от його кохана матеріал засвоїла добре. Менш як через рік після знайомства із Лааком Тіллі виграла браслет Всесвітньої серії покеру. А загалом у живих турнірах назбирала більше мільйона доларів призових.

Філ Лаак також не пасе задніх у своїй професії. В активі ірландця майже 4 мільйони доларів призових і він продовжує активно грати в покер, як і його кохана. Парочка не приховує – здорова конкуренція в улюбленій грі продовжує запалювати вогонь у їх особистих стосунках.