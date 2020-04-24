Зіграйте проти найкращого покериста України на PokerMatch!

Субота, 25 квітня, просто не може бути нудною. Шанувальники покеру отримають відмінну можливість помірятися силами з найуспішнішим українським гравцем Євгеном Качаловим!

Вважаєш себе покерним професіоналом або ж просто сильним любителем? У тебе є відмінний шанс перевірити свою майстерність в поєдинку з амбасадором руму PokerMatch та найкращим покеристом країни Євгеном Качаловим!

Кожен бажаючий може зайти на PokerMatch у суботу, з 14:00 до 17:00 за київським часом, зайняти місце за спеціальним буст-столом Безлімітного Холдему Challenge with Katchalov (Deep Stack) і отримати порцію незабутніх емоцій від поєдинку з топ-професіоналом!

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Гра відбуватиметься на лімітах 25/50 гривень, анте 10 грн. Нік Євгена в румі — katchalov (PRO).

Найнаполегливіші гравці отримають додатковий бонус! Вони зможуть позмагатися за частину від 20 000 грн у спеціальному лідерборді. Його правила дуже прості. За гру за столом Challenge with Katchalov покеристи отримуватимуть 1 очко за кожну рейкову роздачу. Ті, хто набере 100 й більше очок, розділять між собою призовий фонд лідерборду!

Реєструйся на PokerMatch просто зараз та отримай миттєво до 2 500 грн на свій рахунок. Готуйся до битви із зіркою покеру! Успіхів!