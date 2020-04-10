Зірка фільму "Людина-Павук" Тобі Магвайр заробив статок на покері

Відомий кінорежисер та продюсер Х’юстон Кертіс в інтерв’ю виданню New York Post розповів, що Тобі Магвайр приймав у своєму домі покерні турніри багатих знаменитостей.

Х’юстон Кертіс написав книгу "Голівудське пограбування на мільярд". У ній розкрив секрети і деталі гучного скандалу довкола лижниці, олімпійської чемпіонки Моллі Блум. А точніше підпільного покерного клубу, який вона організувала. Туди входили могутні бізнесмени та зірки найвищого ешелону. Історія настільки цікава, що за її мотивами зняли фільм "Гра Моллі".

Читайте також: Недитячі пристрасті: конфлікти за покерним столом – відео

У своєму інтерв’ю Кертіс додав перцю. Зокрема, він розповів, що спершу багаті покеристи збиралися на ігри в домі зіркового актора Тобі Магвайра. За словами Х’юстона, за роки таких турнірів Тобі заробив майже стільки ж, як і за головну роль в трилогії "Людина-Павук". А це більше тридцяти мільйонів доларів. Звучить реалістично, адже відомо, що актор дуже добре грає в покер.



Людина-павук. Фото: Moviehole

Цікаво, що з будинку Магвайра у клуб The Viper Room елітний покерний клуб перебрався через вередливість Тобі. Господарю постійно щось не подобалося. Він встановлював високі вимоги до підтримки чистоти в оселі. Також актору, який є вегетаріанцем, не до вподоби було м’ясо в домі.



Покерний клуб зірок. Фото: GM

Відзначимо, що серед членів покерного клубу були Леонардо Ді Капріо, Мет Деймон і Бен Афлек.