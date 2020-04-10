Зірка покеру підхопив COVID-19 від таксиста

Успішний покерист Бертран "Elky" Гроспельє (майже 15 млн турнірних виграшів) та його наречена Дженні підхопили коронавірус.

Кілька місяців тому пара відпочивала в Таїланді, а після повернення додому, у Прагу, вирішила суворо дотримуватися карантину. Лише через два тижні Бертран і Дженні вперше вийшли з дому, скориставшись послугами UBER.

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І, за збігом обставин, водій таксі виявився інфікованим COVID-19. Про це пару повідомила компанія-перевізник через кілька днів після їхньої поїздки. Незабаром у Дженні з’явилися перші незначні симптоми недуги, і, хоча вони одразу повідомили про це куди слід, швидка до них добралася аж через два тижні, а на результати тесту пара чекала ще тиждень. У підсумку в обох тест виявився позитивним. Щоправда, в Бертрана жодних симптомів немає, а от Дженні розповіла, що на якийсь час навіть втрачала нюх та смак, які незабаром повернулися. Пара все ще на карантині, та лікарі запевнили, що на цьому етапі захворювання шанси погіршення симптомів уже зовсім невеликі.