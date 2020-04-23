Зірка "живого" покеру виграв в інтернеті майже 500 000 доларів

Доки офлайн-покер перебуває на карантині, майстри "живої" гри активно підтримують форму в мережі інтернет. Один із найуспішніших гравців в історії Ден Сміт поповнив свій банкрол майже на пів мільйона доларів, вигравши онлайн-битву хайролерів.

Участь у турнірі серії Poker Masters Online обійшлась у 25 тисяч доларів, а охочих інвестувати кругленьку суму виявилось аж 63. Американський професіонал Ден Сміт, який посідає п’яту сходинку у списку "All Time Money List" ($36 742 719), виявися найбільш майстерним і витривалим у справжньому покерному челенджі.

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Турнір тривав понад 9 годин, а у хедз-апі Сміт взяв гору над російським хайролером Артуром Мартіросяном. Призові для чемпіона – 511 875 доларів, для його опонента – 346 500.