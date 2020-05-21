Зірки онлайну: найпопулярніші стрімери світу та України

Навчитись грати у покер може кожен, а шляхів для вдосконалення і заглиблення у гру неймовірна кількість. Один із найбільш ефективних – комунікація із покерними стрімерами, які залюбки діляться не лише навчальним, але й розважальним контентом.

У слова стрімер (англ. streamer) є чимало значень. У нашому випадку – це відеоблогер, який на камеру коментує власну гру для певного кола людей в інтернеті і все це відбувається в режимі лайв із невеликою затримкою. Стріми проводять на спеціальних платформах, як то Twitch чи Youtube, де підписники мають змогу спілкуватись зі своїм кумиром в чаті, а при бажанні підтримують стрімера грошовим донатом.

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Законодавці моди

Законодавцями моди у покерному стрімерстві, звісно ж, є американці із канадцями. А імена топових стрімерів із батьківщини покеру відомі широкому загалу покерного ком’юніті. Одним із перших у покерній стрімерській діяльності вистрелив американець Джейсон "JCarver" Сомервіль. Хлопець зробив собі авторитет не лише за віртуальними столами, де виграв призовими близько десяти мільйонів доларів. На повагу заслуговують і результати американця в офлайні – 3,6 мільйона доларів призових.



Джейсон "JCarver" Сомервіль. Фото: CardsChat

Послідовників у Сомервіля більш ніж достатньо. Це і Дуглас "WCGRider" Полк, який крім покерних тем, у своїх відео піднімає інші резонансні питання. Солідну армію фанатів здобули і представники "важкої" канадської артилерії – Джеймі "jaimestaples" Степлс та Паркер "tonkaaaap" Телбот. Хлопці зі статурою сумоїстів, завдяки харизмі і неймовірному досвіду гри в онлайні, отримали десятки тисяч послідовників і приковують увагу не лише покерним контентом.

Веселі челенджі та рекорди стрімерів

У 2018 році Джеймі Степлс на пару із братом, також покерним стрімером, Метью виграли екстремальне "вагове" парі, за ходом якого спостерігали їхні фоловери. Старший із братів Джеймі, який важив 138 кілограмів, і молодший Метью, вага якого становила лише 61 кіло, побились об заклад, що через рік важитимуть однаково. Хлопці "зустрілись" на позначці у 83 кілограми і розорили на 150 тисяч доларів відомого бізнесмена і покериста Біла Перкінса.



Джеймі та Метью Степлс. Фото: Twitter Джеймі Степлса

Крім веселого і цікавого контенту, покерні стрімери частенько встановлюють неймовірні рекорди. Так нещодавно Лекс "Lex Veldhuis" Вельдхус з Нідерландів зібрав одночасно біля екранів 58 500 глядачів, граючи в онлайні турнір за 10 300 доларів. Рекордна покерна аудиторія на платформі Twitch стала свідком 15-го місця покериста, якому дістався приз у 62 620 доларів.

Покерні стрімери із нашого регіону

Є кого послухати і подивитись для підняття покерного інтелекту і російськомовній аудиторії. Одним із піонерів у цьому сегменті вважають Анатолія Філатова. Росіянин користується авторитетом як у онлай-грі, так і у "живому" покері. Здобутки Філатова в обох покерних напрямках подолали позначку у 5 мільйонів доларів призових.

Солідними результатами може похизуватись і польсько-білоруський покерист Дмитро Урбанович, який також любить пограти в покер на камеру. Нещодавно Урбанович на власному досвіді продемонстрував своїй аудиторії, як перетворити банкрол у 250 доларів на 10 000.

Ну а для російськомовної аудиторії, яка цікавиться покерною кеш-грою, не зайвим буде познайомитись зі стрімером Михайлом "innerpsy" Шаламовим.



Альона "Alohahaloha". Фото: PokerMatch

Українські майстри

Цікавим покерним контентом в прямому ефірі діляться і вітчизняні стрімери, які співпрацюють із найпопулярнішим українським покер-румом PokerMatch. Красуня Alohahaloha, Solianyk, Djonidze і професіонал Китайського покеру Netigor дарують шанувальникам незабутні емоції. А PokerMatch Pro Євген Качалов і Ольга Єрмольчева відкривають глядачам секрети майстерності. До речі, найближчої суботи Євген та Ольга будуть стрімити разом. Щоденні трансляції на Twitch-каналі PokerMatch починаються о 20:00 за Києвом, а о 21:00 всі глядачі можуть взяти участь в спеціальних стрім-фріролах з грошовими нагородами, пароль на які оголошують у прямому ефірі.