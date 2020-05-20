Зірки покеру в прямому ефірі: Качалов та Єрмольчева зіграють разом на PokerMatch

Шукаєте круті покерні трансляції? Ви на правильному шляху! Twitch-канал PokerMatch пропонує насолодитися стрімами найкращих представників українського покеру, які поділяться з вами секретами майстерності та класними емоціями!

В суботу, 23 травня, на ваших екранах з'являться амбасадори PokerMatch Євген Качалов і Ольга Ермольчева! Найуспішніший гравець України та топ-покеристка країни, красуня Mangusta, яка до того ж має титул найкращого гравця Кубка Націй з матч-покеру, продемонструють свої навички, дадуть відповідь на запитання глядачів і, без сумніву, зарядять усіх своєю чемпіонською аурою.

Як і завжди, трансляція розпочнеться о 20:00 за Києвом на Twitch-каналі PokerMatch, а вже о 21:00 кожен охочий зможе взяти участь у спеціальному стрім-фріролі з призовим фондом 3 000 гривень!

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