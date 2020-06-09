Всього кілька днів залишилося до старту однієї з найкрутіших серій в історії українського онлайн-покеру! 10 000 000 гривень гарантії, престижні трофеї та можливість стати в один ряд із зірковими гравцями — все це говорить про те, що PokerMatch UA Millions повертається! Легендарні гравці й амбасадори PokerMatch запрошують вас взяти участь у цій неймовірній події з 12 по 21 червня.

Амбасадор PokerMatch Ольга Єрмольчева вже ставала призером цієї престижної серії, тому вона знає, про що говорить! Mangusta запрошує друзів підтримати свято українського покеру!

Разом із Олею у серії братиме участь і новачок команди амбасадорів PokerMatch Альона Мироненко. Це буде перше серйозне покерне випробування для Alohahaloha в новому статусі, й саме тому її звернення таке надихаюче! Сідайте за один покерний стіл з Альоною та вигравайте призи!

Яка серія обходиться без маститих професіоналів, загартованих у сотнях покерних битв? Найкращий гравець Кубка Націй-2020 і володар браслету WSOPE Михайло Гутий запрошує вас позмагатися за столами PokerMatch!

Реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте миттєво до 2500 грн на свій рахунок і ставайте героєм цього літа!

Візьміть екшен із собою, завантаживши зручний додаток PokerMatch у App Store!