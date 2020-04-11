Зірки Голлівуду зіграють в покер, щоб нагодувати бідних

Всесвітньо-відомі кінозірки на чолі із Беном Афлеком візьмуть участь в покерному онлайн-турнірі, а усі зібрані кошти підуть на боротьбу із наслідками пандемії коронавірусу.

Бена Афлека називають одним із найбільш затятих покеристів із акторської тусовки. І мова не лише про його досягнення у грі – а це понад 356 тисяч доларів призових. «Бетмен» неодноразово потрапляв у скандальні історії за покерним столом, хильнувши зайвого. Утім тепер Афлек відчайдушно намагається реабілітуватись, насамперед завдяки благодійності.

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За сприяння голлівудських селебретіс Бен Афлек уже зібрав більше мільйона доларів на боротьбу із голодом у США. На черзі ще один благодійний захід – покерний турнір в онлайні, участь в якому візьмуть 75 знаменитостей.

Аби підігріти інтерес до події, яка відбудеться в цю суботу, організатори транслюватимуть турнір із Техаського Холдему на платформі Twitch. А уболівати там буде за кого. Окрім Бена Афлека, до доброї справи долучаться Адам Сендлер, Тобі Макгваєр, Мет Деймон та багато інших зірок.