Один із найкращих турнірних гравців у історії живого покеру Даніель Негреану та елітний хедз-ап гравець в онлайні, а заодно популярний блогер Даг Полк давно не люблять один одного.

Усе почалося три роки тому. Тоді Негреану, міркуючи про тенденції розвитку онлайн-покеру, заявив, що підвищення рейку у румах – це добре для гравців. Полк, який завжди був дуже активним учасником покерної спільноти, взявся висміювати абсурдність цього вислову усюди, де тільки можна.

Читайте також: Британський мільйонер уклав парі на сім видів спорту

Дійшло до того, що під час одного з турнірів WSOP-2018, на якому волею жеребу Негреану і Полк опинилися поряд за одним столом, Даг одягнув футболку з написом "MORE RAKE IS BETTER", більш ніж очевидно тролячи Даніеля.

Не так давно Полк вирішив завершити свою покерну кар’єру і протистояння між цими двома пішло на спад. Проте, нещодавній вибух емоцій Негреану під час стріму, про який ми вам уже розповідали, не зміг залишити Дага байдужим. Він, звісно, скористався нагодою покепкувати над канадцем і майже одразу запропонував врешті вирішити старий конфлікт.

Полк кинув виклик Даніелю, заявивши, що задля такого готовий повернутися у покер. Пропонує влаштувати, щось на кшталт Galfond Challenge. Суперники мали б зіграти хедз-ап 25 тисяч рук у Безлімітний Холдем, одночасно на чотирьох столах.

Така пропозиція Негреану утім не влаштувала. Він усвідомлює, що у форматі хедз-апу та ще й в онлайні, він суттєво поступається Полаку рівнем майстерності. Вочевидь, Даніель міг би погодитися на дуель в живому покері. Тож поки перемовини тривають, а букмекери вже навіть приймають ставки на те, чи така дуель відбудеться бодай у якомусь форматі.