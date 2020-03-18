Зіркові канадці заохочують покеристів сидіти вдома і грати онлайн

Титуловані канадські гравці Сем Грінвуд і Тімоті Адамс на період карантину самоізолювалися вдома та готові допомагати тим, хто вчинить так само.

Першим просвітництвом почав займатися Грінвуд. Сем — дуже поважна людина в покері. В рейтингу найуспішніших гравців Канади його випереджає лише Даніель Негреану. Через епідемію коронавірусу, він замкнувся вдома та грає в інтернеті. Те саме Грінвуд рекомендує зробити всім. Сем навіть вигадав заохочення. Канадець безкоштовно розбере роздачі тих покеристів, які погодилися самоізолюватися.



Сем Грінвуд. Фото: PokerNews

На пропозицію Грінвуда відгукнулося 60 людей. Вони скинули Семові свої роздачі і зірковий професіонал їх проаналізував. За свою покерну кар’єру Грінвуд виграв більше 22 мільйонів доларів у живих турнірах. Він заробив реноме агресивного сильного гравця, тому високий рівень його розбору не підлягає сумніву.

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Естафету у другого найуспішнішого канадського покериста в історії підхопив третій найуспішніший канадський покерист в історії. Тімоті Адамс. Він готовий вибрати трьох аматорів, які самоізолювалися. Та провести їм п’ятигодинне онлайн-тренування. Відзначимо, що Тімоті Адамс за свою кар’єру виграв уже понад 20 мільйонів доларів у живих турнірах.