Зірковий професійний покерист Філ Айві пішов на мирову у багаторічній судовій тяганині з казино "Боргата".

Ця скандальна гучна справа розпочалася ще у 2012-у році. Тоді Айві разом зі своєю подругою Чен Інь Сан виграли близько десяти мільйонів доларів. Вони змогли обіграти казино у гру бакара. А зробили це Філ та Чен завдяки бракові у колоді карт: малюнки на зворотньому боці багатьох карт були не симетричним. Фірму виробника колоди "Gemaco" у підсумку оштрафували усього на 27 доларів.

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У 2014-у році гральний заклад подав позов на Айві та Чен. Перший суд виграло казино, але Філ подав апеляцію. Увесь цей час "Боргата" безуспішно намагається стягнути з покериста гроші. Адвокати американця певний час заявляли, що їхній підопічній не є платоспроможним, що не заважало Філові брати участь у турнірах.



Філ Айві. Фото: Cardschat

Конфлікт видався настільки гучним, що навіть ліг в основу голівудської картини. Увесь цей час скандал негативно впливав як на репутацію закладу, так і гравця. Тому, схоже, "Боргата" та Айві все ж змогли досягнути компромісу. Деталі домовленості не розголошують, але уже невдовзі у цій неприємній справі можна буде поставити крапку.